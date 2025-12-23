Zima to dobry moment na inwestycję w fotowoltaikę i magazyny energii – sprawdź dlaczego

2025-12-23

Coraz więcej osób decyduje się na fotowoltaikę właśnie zimą, żeby od pierwszych wiosennych, słonecznych dni korzystać z własnego prądu. Warto postawić przy okazji na magazyn energii, który jest inwestycją przynoszącą realne oszczędności i niezależność energetyczną.

Ostatnie lata pokazały, że sama mikroinstalacja fotowoltaiczna to dopiero połowa sukcesu. W obecnie obowiązującym systemie rozliczeniowym, najważniejsza jest autokonsumpcja – czyli zużywanie jak największej ilości własnego prądu bez oddawania go do sieci. Mówiąc wprost: im więcej energii z naszej mikroinstalacji wykorzystamy w domu, bez oddawania nadwyżki do sieci, tym więcej zaoszczędzimy. Nic więc dziwnego, że dla posiadaczy domowej fotowoltaiki autokonsumpcja nabiera coraz większego znaczenia – szczególnie w okresach, w których często i długo świeci słońce. Tu właśnie pojawia się magazyn energii, czyli domowa „bateria”, która przechowuje nadwyżki prądu i oddaje je wtedy, gdy są najbardziej potrzebne.

Co konkretnie daje magazyn energii?

Dla wielu osób magazyn energii to wciąż nowość. Natomiast w gospodarstwie domowym staje się on niezbędnym elementem racjonalnego zarządzania energią. Przede wszystkim dzięki temu, że w dowolnym momencie można korzystać z energii, wyprodukowanej lokalnie z własnej mikroinstalacji. Coraz więcej magazynów energii może zapewnić zasilanie domu np. podczas awarii prądu z wykorzystaniem tzw. backupu oraz inteligentnie zarządzać pracą instalacji PV w celu maksymalizacji efektywności technicznej i ekonomicznej.

Magazyn energii  to również większy spokój i mniejsza zależność od zmienności cen prądu, a także możliwość aktywnego udziału w rynku energii.

 Inwestycja w magazyn energii staje się coraz bardziej atrakcyjna dla prosumentów, bo mogą uzyskać na niego wsparcie finansowe w ramach programów dotacyjnych lub skorzystać z kredytów na preferencyjnych warunkach. Najlepiej zdecydować się na jednoczesny montaż fotowoltaiki z magazynem energii w pakiecie.

Skorzystaj z pomocy PGE Obrót

W ramach oferty spółka gwarantuje wsparcie w całym procesie – od audytu po montaż, długoletnią gwarancję i wsparcie po montażu. PGE Obrót zapewnia sprawdzone komponenty dostarczane przez zaufanych partnerów.

Aby skorzystać z oferty PGE, wystarczy wejść na stronę www.gkpge.pl/pv i wypełnić krótki formularz kontaktowy. Ekspert PGE przedstawi szczegóły związane z ofertą i kompleksowo przeprowadzi klienta przez cały proces inwestycji: od planowania i analizy, przez dobór urządzeń, montaż aż po uruchomienie instalacji.

Ułatwieniem w podjęciu decyzji może być kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej. To nowoczesne narzędzie wspierające decyzje inwestycyjne jest dostępne na: www.gkpge.pl/kalkulator. Wystarczy wpisać w nim wysokość swojego rachunku, żeby oszacować potencjalne korzyści z montażu paneli słonecznych.

Dlaczego warto działać teraz?

  • WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ EKIP MONTAŻOWYCH

Po letnim szczycie zainteresowania, jesienią, a także teraz firmy instalacyjne mają więcej wolnych terminów. To oznacza krótszy czas oczekiwania na montaż i większą elastyczność w planowaniu.

  • NATYCHMIASTOWA GOTOWOŚĆ

Uruchomienie instalacji pozwala od razu zacząć oszczędzać na rachunkach — szczególnie jeśli korzystasz z pompy ciepła lub magazynu energii. Nawet przy mniejszym nasłonecznieniu, PV wspiera domowe zużycie.

  • PEŁNA OPTYMALIZACJA PRZED WIOSNĄ

Montaż magazynu energii przed okresem największego nasłonecznienia w roku pozwala na spokojne uruchomienie, testy i ewentualne korekty działania systemu. Dzięki temu wiosną, gdy produkcja energii znacząco wzrasta, instalacja działa już z pełną wydajnością. Start w mniej słonecznym okresie pozwala lepiej zrozumieć, jak fotowoltaika działa w różnych warunkach pogodowych. To cenna lekcja dla nowych prosumentów.

