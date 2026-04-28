Wymieszaj w konewce z wodą i wlej w dziury w trawniku. Na turkucia nie ma lepszego "wyganiacza" z ogrodu. Szkodniki wynoszą się w popłochu. Sposób na pozbycie się turkucia podjadka

Turkuć podjadek to jeden z największych owadów w Polsce. Potrafi osiągnąć ponad 6 cm długości i ponad 4 cm rozpiętości. Jego polska nazwa to połączenie cech owada. Turkuć, bo wydaje on dźwięki poprzez pocieranie o siebie dwóch części ciała, podobnie jak świerszcze. Natomiast podjadek wziął się oczywiście od podjadania. Co ważne owad równie chętnie zajada rośliny uprawne, jak i chwasty. Choć jego obecność w ogrodzie teoretycznie mogłaby być pożyteczna, to niestety jest to szkodnik. Sieje spustoszenie na rabatkach i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz potrafi się zaskakująco szybko rozmnażać. Dlatego, kiedy zauważysz, że turkuć podjadek zadomowił się na Twojej działce to od razu działaj, aby skutecznie ochronić swój ogród i wygonić z niego szkodnika. Pewna internautka podzieliła się świetnym domowym sposobem na pozbycie się turkucia podjadka z ogrodu. Wymieszaj w konewce z wodą płyn do naczyń i wlej go w dziury w trawniku, a szkodniki uciekną w popłochu.

Domowy sposób na pozbycie się turkucia podjadka z ogrodu

Woda z płynem do naczyń to jedna z popularnych metod na pozbycie się turkucia podjadka z ogrodu. Jak ją stosować? Rozpuść około 2-3 łyżki stołowe płynu do naczyń (najlepiej bezzapachowego lub o neutralnym zapachu) w 5 litrach wody. Wlej roztwór bezpośrednio do otworów tuneli turkucia. Powtarzaj w miejscach, gdzie zauważysz aktywność. Płyn do naczyń zmniejsza napięcie powierzchniowe wody, co sprawia, że woda łatwiej wnika w tunele turkucia i go podrażnia. Turkuć, nie mogąc oddychać, wychodzi na powierzchnię.

Jak zwalczyć turkucie podjadki? Skuteczne sposoby

Poza wypędzaniem turkucia podjadka z kryjówek za pomocą wodą z płynem do naczyń, warto wykorzystać również kilka innych sposobów, które będą chronić nasze rośliny w ogrodzie. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny, takie jak sadzonki warzyw czy drzewek owocowych, poprzez wkopanie w ziemię wokół nich siatki o drobnych oczkach. Siatka powinna wystawać kilka centymetrów nad powierzchnię gleby. Warto także zadbać o odpowiednie nasadzenia. Niektóre rośliny, takie jak aksamitki, czosnek, bazylia czy nagietek, wydzielają substancje odstraszające turkucie. Można posadzić je w pobliżu upraw narażonych na ataki. Stwarzajmy w ogrodzie warunki sprzyjające występowaniu naturalnych wrogów turkucia, takich jak jeże, ptaki drapieżne czy larwy muchówek. Turkucie są wrażliwe na wibracje i dźwięki. Można wykorzystać to, wbijając w ziemię metalowe pręty, na których zawiesimy puszki. Pod wpływem wiatru puszki będą uderzać o pręty, generując dźwięki, które odstraszą szkodniki. Możemy samodzielnie wykonać pułapki, np. zakopując w ziemi słoik wypełniony wodą z dodatkiem piwa. Turkucie zwabione zapachem wpadną do słoika i nie będą mogły się wydostać.

