Wrzuć do gorącej wody, a gdy ostygnie wlej do kopca kreta. Szkodnik wyniesie się w trymiga z działki. Najprostszy odstraszacz na kreta

Krety w ogrodzie potrafią być uciążliwe, niszcząc trawniki i uprawy, ale istnieją humanitarne sposoby, by je odstraszyć.

Zamiast drastycznych środków, warto sięgnąć po domowe metody, które skutecznie zniechęcą te zwierzęta do bytowania w naszym ogrodzie.

Pewien prosty, naturalny składnik, który często mamy w kuchni, może okazać się niezwykle skuteczny w walce z kretami.

Odkryj, jak w łatwy sposób przygotować i zastosować ten odstraszacz, by pozbyć się niechcianych gości z Twojego trawnika!

Najprostszy odstraszacz na kreta w ogrodzie

Przyszła wiosna, a wraz z nią wielu posiadaczy podwórka rozpoczyna prace w ogrodzie. I wtedy możemy zauważyć coś niepokojącego - kopce kreta. Krety w ogrodzie to zmora każdego posiadacza podwórka. Często postrzegane są jako szkodniki, gdyż niszczą korzenie roślin, tworzą kopce na trawnikach i uszkadzają systemy nawadniające. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że krety kopiąc tunele w poszukiwaniu pożywienia, spulchniają i napowietrzają glebę, co sprzyja rozwojowi roślin. Tak czy inaczej, kiedy widzimy przekopy na trawniku pierwszą myślą, jaka pojawia się w naszej głowie, jest pytanie, jak pozbyć się kreta z ogrodu. Oczywiście z racji na fakt, że są to zwierzęta objęte ochroną, zdecydowanie powinniśmy wybierać humanitarne sposoby na kreta. Dlatego warto stosować odstarszacze na kreta, którymi wypędzimy go z naszego ogrodu. Pomocny w walce z ogrodowymi szkodnikami będzie napar z czosnku. Jak go stosować?

Wrzuć do gorącej wody, a gdy ostygnie wlej do kopca kreta. Od razu wyniesie się z działki

Napar z czosnku to jeden z najprostszych odstraszaczy na kreta. Szkodnik wprost nie znosi tego intensywnego zapachu, dlatego gdy tylko go poczuje ucieka możliwie najdalej jak się da. Zmiażdż 10 ząbków czosnku i zalej je 2 litrami wrzątku. Kiedy ostygnie wlej napar do kopca kreta. Dla wzmocnienia działania warto dodać też kilka kropli olejku eterycznego miętowego lub eukaliptusowego, których krety nie lubią. Po wlaniu naparu zasyp otwory ziemią, aby zapach dłużej utrzymywał się w tunelach. Napar szybko się wietrzy, zwłaszcza po deszczu. Aplikację należy powtarzać co kilka dni, a nawet codziennie, przez co najmniej tydzień lub dwa, aby uzyskać jakikolwiek efekt. Napar z czosnku nie jest szkodliwy dla kretów, jedynie ma je odstraszyć.

Sposoby na pozbycie się kreta z ogrodu

Istnieje kilka sposobów na pozbycie się kreta z ogrodu. Pierwszą z nich są tak zwane żywołapki lub pułapki tunelowe na kreta. Są to niewielkie tunele, które umieszcza się w ziemi. Innym skutecznym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu są substancje zapachowe, których to zwierzę po prostu nie znosi. Można wlać do kopca maślankę. Okazuje się, że krety tak bardzo nie lubią jej zapachu, że momentalnie wyprowadzą się z naszej działki. Zaleca się również, aby wbić do ziemi długi patyk i umieścić na nim pustą metalową puszkę.

