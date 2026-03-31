Ten oprysk zabija larwy ćmy bukszpanowej, a pszczół nie rusza! W 2 dni bukszpan będzie wolny od szkodników. Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej?

Ćma bukszpanowa to inwazyjny szkodnik, który od 2012 roku niszczy bukszpan i inne rośliny w Polsce.

Larwy potrafią ogołocić cały krzew, a charakterystyczne pajęczyny i zielone gąsienice z czarnymi paskami to sygnały ataku.

Istnieje skuteczny i bezpieczny dla pszczół oprysk, który eliminuje szkodniki w kilka dni. Chcesz poznać jego sekret?

Dowiedz się, jak skutecznie walczyć z ćmą bukszpanową, by uratować swoje rośliny!

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to inwazyjny gatunek, który obecnie żeruje w całej Polsce. W Europie po raz pierwszy została zauważona w 2007 roku, a do Polski dotarła w okolicach 2012 roku. Ćma bukszpanowa jak sama nazwa wskazuje żeruje głównie na krzewach bukszpanu, ale także na trzmielinie oraz ostrokrzewach. Najbardziej intensywny czas żerowania ćmy bukszpanowej przypada na okres od kwietnia do października.

Jak rozpoznać, że krzew zaatakowała ćma bukszpanowa?

Jak w przypadku wielu szkodników najbardziej niebezpieczne są larwy. Potrafią w bardzo krótkim czasie ogołocić całe krzew doprowadzając do jego całkowitego obumarcia. Ćma bukszpanowa atakuje dużymi grupami, a w ciągu jednego roku występują nawet 3 pokolenia. Cechą charakterystyczną, że krzew został zaatakowany przez osobniki ćmy bukszpanowej są białe nicie przypominające pajęczyny, które pokrywają rośliny. W niektórych przypadkach możesz zauważy także dorosłe motyle latające wokół bukszpanu.

Dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej mają białe skrzydła z brązową obwódką. Gąsienice z kolei są całe zielone z czarnymi paskami i głową.

Najskuteczniejszy oprysk na ćmę bukszpanową. Zabija szkodniki w kilka dni, a jest bezpieczny dla pszczół

Pozbycie się ćmy bukszpanowej bywa uciążliwe. Zbyt słaby oprysk lub mechaniczne usuwanie dorosłych motyli kończy się najczęściej tym, że szkodniki nawracają. Z kolei chemiczne, mocne opryski mogą być szkodliwe nie tylko dla ćmy bukszpanowej, ale też dla innych owadów.

Ten oprysk uchodzi za najskuteczniejszy w walce z ćmą bukszpanową. Jest śmiertelnie niebezpieczny dla szkodników, ale bezpieczny dla pszczół. Mowa o opryskach zawierających bakterię Bacillus thuringiensis. To najsilniejszy, naturalny wróg wielu szkodników. Bakteria ta zasiedla przewody pokarmowe szkodników poprzez przyłączenie się do białek receptorowych na powierzchni komórek jelitowych owadów. Tam wytwarzane są białka toksyczne dla gąsienic. Zaatakowane w ten sposób szkodniki umierają w ciągu maksymalnie 3 dób. Preparaty na bazie Bacillus thuringiensis znajdziesz praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym. Ważny, aby opryski na ćmę bukszpanową przeprowadzać wieczorem ponieważ bakterie te Bacillus thuringiensis sa wrażliwe na promieniowe UV.

Domowy oprysk na ćmę bukszpanową. Wymieszaj z wodą i opryskaj krzewy

Z niewielką inwazją szkodników mogą poradzić sobie domowe opryski. Domowym sposobem na pozbycie się ćmy bukszpanowej jest niezastąpiony ocet. Przygotowanie oprysku na bazie octu jest banalnie proste. Należy wymieszać biały ocet z wodą w proporcjach 1:10. Można dodać takie niewielką ilość ekologicznego płynu do naczyń. Sprawi on, że roztwór nie spłynie z liści i gałęzi, a utrzyma się nieco dłużej. Rozcieńczony z wodą ocet zabija osobniki ćmy bukszpanowej oraz unieruchomia je, dzięki czemu można pozbyć się ich mechanicznie.

