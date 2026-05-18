Sypnij teraz i za 3 tygodnie pod rododendrona. Krzew zakwitnie jak szalony pięknymi kwiatami. Domowy nawóz do rododendronów

Sypnij teraz i za 3 tygodnie pod rododendrona. Krzew zakwitnie jak szalony
Pięknie kwitnące rododendrony, zwane też różanecznikami, to królowie cienistych zakątków ogrodu, dodające elegancji i koloru w maju i czerwcu. Ich obfite kwitnienie i różnorodność barw sprawiają, że są cenione przez ogrodników na całym świecie. Rododendrony to krzewy liściaste lub zimozielone, charakteryzujące się skórzastymi, eliptycznymi liśćmi. Najbardziej spektakularne są oczywiście kwiaty, zebrane w kuliste lub baldachowate kwiatostany. Występują w szerokiej gamie kolorów: od bieli, przez odcienie różu, czerwieni, fioletu, aż po żółcie i pomarańcze. Jednak, aby rododendrony obficie zakwitły potrzebują spełnienia kilku ważnych zasad ich pielęgnacji. Kluczowe jest zadbanie o odpowiednie podłoże. Rododendrony lubią rosnąć i kwitnąć w glebie o kwaśnym odczynie. Dlatego jeszcze dziś sypnij pod krzewy fusy z kawy i powtórz ten zabieg za około 3 tygodnie, a krzew zakwitnie jak szalony.
Domowy nawóz do rododendronów. Jak stosować fusy z kawy?
Stosowanie takiego domowego nawozu do rododendronów jest bardzo łatwe i do tego tanie. Przede wszystkim zawsze używaj wysuszonych fusów po zaparzeniu kawy. Świeże fusy są zbyt skoncentrowane i mogą być szkodliwe dla roślin. Rozsyp cienką warstwę (np. 0,5-1 cm) wokół podstawy rośliny, w obrębie okapu korony i delikatnie wymieszaj je z wierzchnią warstwą gleby. Zachowaj jednak ostrożność, gdyż rododendrony mają płytki system korzeniowy i łatwo je uszkodzić.
Fusy z kawy. Co dają rododendronom?
Rododendrony preferują glebę o pH w zakresie 4.5-6.0. Fusy z kawy mają lekko kwaśne pH (około 6.0-6.2), co pomaga utrzymać glebę w pożądanym zakresie lub delikatnie ją zakwasić, jeśli jest zbyt zasadowa. Jako materiał organiczny, fusy z kawy wzbogacają glebę, poprawiając jej strukturę, zdolność do zatrzymywania wody i napowietrzenie. Wspierają również aktywność mikroorganizmów glebowych. Co więcej, taki nawóz jest bogaty w azot, który jest kluczowy dla wzrostu liści i ogólnego wigoru rośliny. Zawiera również mniejsze ilości potasu, fosforu, magnezu i innych mikroelementów, które wspierają zdrowy rozwój roślin.