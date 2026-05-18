Posadź to w ogrodzie po "zimnych ogrodnikach". Ślimaki nawet nie zbliżą się do rabat

Wielu ogrodników szuka skutecznego sposobu na wyeliminowanie ślimaków ze swoich upraw. Istnieje proste rozwiązanie tego problemu, które jednocześnie uatrakcyjni wygląd rabat.

Ochronę przed mięczakami zapewniają barwne kwiaty odstraszające niechcianych gości.

Te łatwe w uprawie rośliny charakteryzują się silnym zapachem, który zniechęca szkodniki, a dodatkowo przyciągają owady zapylające.

Gdy minie zagrożenie wiosennymi przymrozkami, warto zaprosić do swojego ogrodu nasturcję. To roślina o wyjątkowym uroku, wyróżniająca się ciepłą kolorystyką i oryginalnymi, okrągłymi liśćmi. Pełni ona nie tylko funkcję ozdobną, ale również praktyczną. Nasturcje uwielbiają ciepło i źle znoszą chłody, dlatego z ich umieszczeniem w gruncie należy wstrzymać się do 15 maja, czyli do ustąpienia tzw. "zimnych ogrodników". Taki termin gwarantuje prawidłowy rozwój i szybki wzrost młodych roślin.

Nasturcje cieszą się ogromną sympatią ze względu na jaskrawe barwy i niewielkie wymagania uprawowe. Przez całe lato zdobią ogrody, balkony i altany swoimi żółtymi, pomarańczowymi i czerwonymi kwiatami. Są to rośliny na tyle nieskomplikowane w pielęgnacji, że poradzi sobie z nimi każdy, nawet początkujący amator ogrodnictwa. Ich obecność na rabatach jest pożądana z jeszcze jednego powodu - skutecznie zniechęcają ślimaki. Ostry zapach nasturcji działa na nie odstraszająco, co czyni z niej doskonałą tarczę ochronną dla sąsiadujących warzyw i kwiatów. Z tego powodu często sadzi się je w sąsiedztwie upraw truskawek, sałaty lub kapusty.

Obecność nasturcji w ogrodzie niesie za sobą kolejne korzyści - ich kwiaty wabią motyle i pszczoły, co ma pozytywny wpływ na lokalny ekosystem. Ponadto jest to roślina, którą można spożywać. Zarówno liście, jak i kwiaty nasturcji charakteryzują się lekko pikantnym smakiem, dzięki czemu stanowią świetne urozmaicenie różnego rodzaju sałatek.

Uprawa nasturcji to zatem doskonały sposób na upiększenie przestrzeni wokół domu, a zarazem naturalna metoda walki ze ślimakami oraz wsparcie dla owadów zapylających.

