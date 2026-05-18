Posadź to w ogrodzie po "zimnych ogrodnikach". Ślimaki nawet nie zbliżą się do rabat

Gdy minie zagrożenie wiosennymi przymrozkami, warto zaprosić do swojego ogrodu nasturcję. To roślina o wyjątkowym uroku, wyróżniająca się ciepłą kolorystyką i oryginalnymi, okrągłymi liśćmi. Pełni ona nie tylko funkcję ozdobną, ale również praktyczną. Nasturcje uwielbiają ciepło i źle znoszą chłody, dlatego z ich umieszczeniem w gruncie należy wstrzymać się do 15 maja, czyli do ustąpienia tzw. "zimnych ogrodników". Taki termin gwarantuje prawidłowy rozwój i szybki wzrost młodych roślin.
Nasturcje w walce ze szkodnikami. Zasadź je blisko warzyw
Nasturcje cieszą się ogromną sympatią ze względu na jaskrawe barwy i niewielkie wymagania uprawowe. Przez całe lato zdobią ogrody, balkony i altany swoimi żółtymi, pomarańczowymi i czerwonymi kwiatami. Są to rośliny na tyle nieskomplikowane w pielęgnacji, że poradzi sobie z nimi każdy, nawet początkujący amator ogrodnictwa. Ich obecność na rabatach jest pożądana z jeszcze jednego powodu - skutecznie zniechęcają ślimaki. Ostry zapach nasturcji działa na nie odstraszająco, co czyni z niej doskonałą tarczę ochronną dla sąsiadujących warzyw i kwiatów. Z tego powodu często sadzi się je w sąsiedztwie upraw truskawek, sałaty lub kapusty.
Obecność nasturcji w ogrodzie niesie za sobą kolejne korzyści - ich kwiaty wabią motyle i pszczoły, co ma pozytywny wpływ na lokalny ekosystem. Ponadto jest to roślina, którą można spożywać. Zarówno liście, jak i kwiaty nasturcji charakteryzują się lekko pikantnym smakiem, dzięki czemu stanowią świetne urozmaicenie różnego rodzaju sałatek.
Uprawa nasturcji to zatem doskonały sposób na upiększenie przestrzeni wokół domu, a zarazem naturalna metoda walki ze ślimakami oraz wsparcie dla owadów zapylających.