Lody podczas odchudzania. Zobacz, po jakie smaki możesz sięgać na redukcji

Zimne przekąski to symbol lata, ale restrykcje kaloryczne sprawiają, że wiele osób odmawia sobie tej przyjemności ze względu na zawartość węglowodanów i tłuszczów.

Eksperci uspokajają: świadome zakupy pozwalają cieszyć się mrożonymi smakołykami bez negatywnego wpływu na sylwetkę.

Sprawdź, które warianty zimnych deserów bezpiecznie wkomponujesz w swój odchudzający jadłospis.

Jakie lody wybrać na diecie redukcyjnej?

Wakacyjny wyjazd nad morze czy popołudniowy spacer po rozgrzanym mieście to momenty, kiedy budki ze słodkościami kuszą na każdym kroku. Tradycyjne mrożone desery uchodzą za produkt zakazany dla osób w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej. Potężna dawka kalorii, cukrów prostych oraz tłuszczu wywołuje ogromne wyrzuty sumienia u każdego, kto pilnuje rygorystycznego jadłospisu. Wcale nie musisz odmawiać sobie chłodzącej przekąski, o ile przed złożeniem zamówienia dokładnie zapoznasz się z listą użytych składników. Odpowiednia selekcja to klucz do utrzymania wypracowanej sylwetki.

Lody jogurtowe, domowe i sorbety. Co zalecają dietetycy?

Specjaliści od spraw żywienia jednoznacznie wskazują, że całkowite wykluczenie mrożonych smakołyków nie jest koniecznością. Najbezpieczniejszą opcją dla odchudzających się są warianty jogurtowe oraz te bazujące wyłącznie na naturalnym nabiale połączonym ze świeżymi owocami. Osoby na diecie powinny bezwzględnie unikać kompozycji z gęstym karmelem, kruchymi ciastkami, polewami czy grubą warstwą czekolady. Takie ulepszacze drastycznie windują wartość energetyczną porcji. Zdecydowanie rozsądniejszym krokiem będzie wybór bazowych smaków, takich jak mango, cytryna, malina, truskawka czy nawet tradycyjna śmietanka.

Ogromnym hitem stają się również warianty przygotowywane samodzielnie w domowym zaciszu. Wykorzystując zamrożone banany, kefir, skyr czy klasyczny jogurt naturalny zmiksowany z owocami, zyskujesz absolutną kontrolę nad ilością dodanego słodzika. Kluczem do sukcesu na diecie pozostaje zachowanie racjonalnego umiaru i dbałość o dobowy bilans energetyczny, co pozwala na okazjonalne zjedzenie ulubionego deseru. Kaloryczność można dodatkowo obniżyć, rezygnując ze słodkiego rożka na rzecz zwykłego, plastikowego kubeczka. Warto pamiętać, że popularne sklepowe sorbety wcale nie sprzyjają odchudzaniu, gdyż w ich składzie dominuje woda wymieszana z ogromną ilością cukru, sztucznymi aromatami i barwnikami. Mając tę wiedzę, nie musisz bać się letnich upałów, by w pełni cieszyć się wakacjami bez szkody dla figury.

