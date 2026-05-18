Jak zachęcić dziecko do czytania? Te proste nawyki pomogą wam uniknąć zniechęcenia i buntu

Zwykłe trzymanie książek na niskich półkach w dziecięcym pokoju świetnie rozwiązuje problem tego jak zachęcić dziecko do czytania

Jak informuje czasopismo Frontiers in Psychology, maluchy znacznie lepiej skupiają uwagę podczas wspólnej rozmowy nad otwartą bajką

Głośne krytykowanie komiksów i luźnych opowiadań skutecznie zamyka nastolatków na jakikolwiek kontakt z papierem

Jak podaje serwis Understood, zmuszanie młodego człowieka do poważnych tekstów niemal zawsze kończy się u niego wielkim buntem

Dlaczego dziecko woli krótkie filmiki od czytania książek?

W dzisiejszych czasach maluchy i starsze dzieci są otoczone przez szybkie i kolorowe obrazy płynące z ekranów. Aplikacje z krótkimi filmikami dają im natychmiastową rozrywkę, przez co zwykła papierowa książka może wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo nudna. To całkowicie naturalne, że w starciu z tak mocnymi bodźcami tradycyjne strony z tekstem i obrazkami po prostu przegrywają.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Frontiers in Psychology, dzieci najlepiej uczą się i skupiają uwagę, kiedy są aktywnie zaangażowane w rozmowę, a nie tylko biernie patrzą w ekran. Zwykłe oglądanie bajek na telefonie to proces jednostronny i zamknięty. Z kolei wspólne przeglądanie książek z dzieckiem daje szansę na żywe reagowanie, budowanie bliskiej więzi i zadawanie pytań, czego żaden krótki filmik w internecie nie jest w stanie zastąpić.

Jak zachęcić dziecko do czytania? Proste zasady na co dzień

Zbudowanie w domu miłości do książek wcale nie wymaga wielkiego wysiłku, a dobrym pomysłem może być wdrożenie kilku prostych nawyków:

Trzymaj książki na niskich półkach lub w koszykach, żeby dziecko miało do nich łatwy dostęp w każdej chwili

Zadbaj o wygodne i ciepłe miejsce, na przykład sadzając malucha prosto na swoich kolanach

Czytaj dziecku krótko, ale często, bo czasem do pełni szczęścia wystarczy zaledwie od 5 do 10 minut dziennie

Pozwalaj dziecku ciągle wracać do ulubionych tytułów, nawet jeśli znasz już te historie na pamięć

Według informacji opublikowanych przez instytut Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, jeśli maluchy czerpią czystą radość z takiego spędzania czasu z rodzicem, to z wiekiem same znacznie chętniej sięgną po lekturę.

Wspólne czytanie i omawianie bajek. Co daje to maluchowi?

Kiedy czytasz maluchowi, warto robić coś więcej niż tylko głośno i mechanicznie wypowiadać słowa zapisane na kartce. Zatrzymuj się co jakiś czas, wskazuj palcem na ciekawe obrazki i pytaj dziecko o to, co widzi, wiążąc przygody bohaterów z waszym codziennym życiem. Taka aktywna forma rozmowy jest dla najmłodszych niezwykle rozwijająca w każdym aspekcie. Wspomniane wcześniej badania jasno pokazują, że dzieci rodziców zadających pytania w trakcie czytania mają bogatszy zasób słownictwa i lepiej rozumieją otaczający je świat. Dzięki temu wspólna lektura staje się ciekawą i żywą wymianą zdań dwóch bardzo bliskich sobie osób.

Jakie błędy rodziców trwale zniechęcają starsze dzieci do książek

Kiedy nasza pociecha dorasta i staje się nastolatkiem, często próbujemy na siłę podsuwać jej mądre i wartościowe naszym zdaniem pozycje. Zdarza się, że głośno krytykujemy wybory dziecka, uznając czytane przez nie komiksy czy luźne opowiadania za mało ambitne. Niestety, takie ciągłe pouczanie i ocenianie zazwyczaj przynosi odwrotny skutek i sprawia, że młody człowiek całkowicie zamyka się na spędzanie czasu z jakąkolwiek lekturą.

Według serwisu Understood, zmuszanie do czytania i moralizowanie wywołuje u nastolatków naturalny oraz bardzo silny bunt. Jeśli chcemy podtrzymać ich chęć do sięgania po książki, warto ugryźć się w język i po prostu zachować swoje negatywne opinie dla siebie. Zamiast zakazywać i zmuszać do czytania poważnych tekstów, o wiele lepiej jest zaakceptować ich własny gust i pokazać, że czytanie to całkowicie wolny wybór, a nie kolejny przykry szkolny obowiązek.

Źródła:

Frontiers in Psychology

NICHD (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development), “A Child Becomes a Reader: Birth Through Preschool (Third Edition)”

Understood.org — “10 ways to encourage your high-schooler to read”

