Jak zaplanować wspólne gotowanie z dzieckiem? Te zasady zapobiegną kuchennej katastrofie i nauczą malucha samodzielności

Jak podaje portal HealthyChildren, wspólne gotowanie świetnie oswaja malucha z nowymi zapachami i nieznanym jedzeniem

Odmierzanie składników w małych miseczkach to najprostsza metoda na uniknięcie ogromnego bałaganu podczas robienia obiadu

Badania potwierdzają, że proste zadania w kuchni bardzo pomagają małym dzieciom w budowaniu niezbędnej pewności siebie

Zwykłe rwanie sałaty i mieszanie zupy świetnie rozwija sprawność rączek i uczy dziecko bardzo przydatnej samodzielności

Dlaczego małe dziecko nie chce próbować nowych smaków?

Wiele maluchów na widok nieznanego jedzenia od razu zaciska usta i kręci głową. Taki lęk przed nowościami na talerzu to coś zupełnie normalnego i spotyka wielu rodziców każdego dnia. Często zachodzimy w głowę, jak zachęcić dziecko do zjedzenia chociaż kawałka warzywa, które widzi pierwszy raz na oczy.

Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren, regularne i radosne spędzanie czasu przy jedzeniu pomaga pokonać ten strach. Kiedy zapraszamy dziecko do wspólnego gotowania, maluch oswaja się z nowymi zapachami i kształtami w swoim własnym tempie. Jeśli dziecko bardzo boi się jakiegoś jedzenia, dobrym pomysłem może być zachęcenie go, żeby najpierw tylko powąchało dany produkt, co ułatwi późniejsze próbowanie.

Plac Zabaw, odc. 30 - Rodzina Patchworkowa

Jak gotować z dzieckiem i uniknąć katastrofy w kuchni?

Żeby wspólne pichcenie było dobrą zabawą, warto zaplanować je na luźne weekendowe popołudnie, kiedy nikt nie patrzy na zegarek i wszyscy są wypoczęci. Dobrze jest wybrać prosty przepis z maksymalnie pięcioma składnikami i od razu nastawić się na to, że w kuchni powstanie spory bałagan. Aby uniknąć rozsypania całej mąki na podłogę, można odmierzać składniki w małych miseczkach i dopiero potem dawać je dziecku do wsypania. Warto też umyć wszystkie owoce wcześniej, żeby gotowanie szło gładko, a w razie zmęczenia malucha po prostu zrobić krótką przerwę na odpoczynek.

Czego uczy się maluch w trakcie przygotowywania posiłku?

Choć robienie kanapek kojarzy nam się tylko z jedzeniem, to dla małego człowieka jest to prawdziwa szkoła życia, w której twoje dziecko rozwija następujące umiejętności:

podstawy matematyki, kiedy dziecko liczy składniki i odmierza mniejsze porcje do szklanki

rozpoznawanie kolorów i kształtów podczas układania warzyw na talerzu

sprawność rączek, kiedy maluch przelewa wodę, miesza zupę albo gniecie ciasto

samodzielność i poczucie, że jest ważną częścią rodziny

Te proste codzienne czynności bardzo pomagają w budowaniu pewności siebie i sprawiają, że dziecko jest lepiej przygotowane do radzenia sobie w przedszkolu.

Jakie prace w kuchni są bezpieczne dla małego dziecka?

Dzieci uczą się w różnym tempie, ale nawet dwulatek czy trzylatek może bezpiecznie pomagać, jeśli damy mu odpowiednie zadanie. Takie małe dzieci mogą rwać sałatę na kawałki, wrzucać pokrojone warzywa do miski albo mieszać składniki na ciasto dużą łyżką. Z kolei starsze przedszkolaki z powodzeniem poradzą sobie ze smarowaniem chleba masłem, ugniataniem ugotowanych ziemniaków i krojeniem miękkich bananów za pomocą plastikowego noża. Najważniejsze to zawsze przypominać dzieciom, żeby na początku umyły ręce w ciepłej wodzie z mydłem, i jasno tłumaczyć, których gorących garnków nie wolno im dotykać.

Źródła:

Akron Children’s Hospital – KidsHealth (Cooking With Kids)

Simcoe Muskoka District Health Unit — “Kitchen Skills At Every Age”

University of Nevada, Reno Extension — “Cooking With Young Children”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics), “5 Great Reasons to Cook with Your Kids”

11