Antonio Banderas ma polskiego zięcia! Mąż Stelli Banderas mówi biegle po polsku

W świecie zagranicznego show-biznesu nie brakuje sław posiadających polskie pochodzenie lub wybierających na życiowych partnerów osoby znad Wisły. Do tego grona zalicza się również córka Antonio Banderasa oraz Melanie Griffith, czyli Stella. Niedawno obchodziła ona rocznicę zawarcia związku małżeńskiego z wybrankiem, którego ojciec to uznany polski operator filmowy. Przybliżamy kulisy tej niezwykłej relacji.

Stella Banderas i Alex Gruszynski. Kim jest polski zięć Antonio Banderasa?

Owoc związku słynnego hiszpańsko-amerykańskiego duetu aktorskiego stanął na ślubnym kobiercu 18 października 2025 roku. Wybrankiem Stelli Banderas został mężczyzna z polskimi korzeniami, którego poznała jeszcze w przedszkolu! W młodości Alex Gruszynski i Stella Banderas byli przyjaciółmi, jednak z biegiem czasu ich kontakt nieco się urwał. Po latach para ponownie się do siebie zbliżyła i obecnie świętuje pierwszą rocznicę ślubu. "To historia miłości, która trwa 25 lat" - podsumował krótko Antonio Banderas w jednym z wywiadów.

Ojcem Alexa jest noszący to samo imię Aleksander, pracujący jako operator filmowy, który w czasach PRL-u wyemigrował z Polski i osiedlił się na stałe w Kalifornii. Choć sam zięć Antonio Banderasa przyszedł na świat w USA, to płynnie mówi po polsku i regularnie bywa w kraju swojego ojca. Na co dzień działa w hollywoodzkim przemyśle filmowym, ale w Polsce również angażuje się w przedsięwzięcia zawodowe.

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Alexander Gruszynski to teść Stelli Banderas. Kim jest polski operator?

Ojciec Alexa, czyli teść Stelli, również nazywa się Alexander Gruszynski; przyszedł na świat w 1950 roku w Warszawie. Tuż po ukończeniu liceum, na przełomie lat 60. i 70., wyjechał z rodziną do Danii, a tam podjął studia w szkole filmowej. W połowie lat 80. przeniósł się na stałe do USA, gdzie zaangażował się w realizację wielu cenionych dzieł. Filmowiec jest również członkiem prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa Operatorów Filmowych.

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