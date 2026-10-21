Izabella Krzan zachwyca się polską jesienią. Pokazała malownicze kadry!

Izabella Krzan prosto z konkursu piękności trafiła do telewizji

Izabella Krzan wyrasta na jedną z największych gwiazd TVN-u. Jednak w show-biznesie bryluje już od jakiegoś czasu. Piękna brunetka jest trzecią z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Za niedługo minie dziesięć lat od jej wygranej w konkursie.

Bursztynową Koronę Miss Polonia otrzymała w listopadzie 2016 roku. W maju następnego roku została prowadzącą cykl reportaży "Lajk!" w "Pytaniu na śniadanie". Zaledwie kilka tygodni później Izabella Krzan została reporterką śniadaniówki TVP2. W tym samym roku dołączyła do Norbiego (54 l.) w programie "Koło fortuny", który współprowadziła do 2024 roku.

Po zmianach w TVP na rok przeszła do Kanału Zero. Jesienią 2024 roku została prezenterką stacji TVN Style, a z czasem przeszła do głównej stacji. Tam najpierw została reporterką "Dzień Dobry TVN", a kilka tygodni temu razem z Janem Pirowskim (35 l.) zasilili skład prowadzących. Zastąpiła również Darię Ładochę (44 l.) w roli prowadzącej format "Azja Express".

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Izabella Krzan zachwyca się polską jesienią. Co za piękne kadry!

Izabella Krzan jest aktywną użytkowniczką Instagrama. Można na nim znaleźć wiele zdjęć zarówno z prywatnych wyjazdów, jak i pracy. W miniony weekend podzieliła się serią zdjęć z wypadu w Karkonosze. Na jednym z nich można zobaczyć jej ukochanego!

Kilka dni później dodała kolejną serię zdjęć. "Pięknie mamy. Dolny Śląsk - Karkonosze - Szklarska Poręba" - napisała Iza zdradzając przy okazji trasę wycieczki. W internetowej galerii można podziwiać przepiękne kadry, które mógłby posłużyć za reklamę złotej polskiej jesieni!

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