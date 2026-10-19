Izabella Krzan pokazała partnera! Takie zdjęcia to u niej rzadkość!

Izabella Krzan: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Izabella Krzan jest trzecią z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Bursztynową Koronę Miss Polonia otrzymała w listopadzie 2016 roku. W maju następnego roku została prowadzącą cykl reportaży "Lajk!" w "Pytaniu na śniadanie". Z Telewizją Polską była związana do stycznia 2024 roku. Po zakończeniu współpracy z TVP pracowała m.in. w Kanale Zero, a następnie przeszła do Grupy TVN.

Dziś jest jedną z największych gwiazd stacji. Izabella Krzan znakomicie czuje się w światłach reflektorów. Doświadczenie w modelingu oraz tańcu z pewnością jej w tym pomogło. Prezenterka ma napięty grafik. Kilka miesięcy temu dołączyła do zespołu prezenterów "Dzień Dobry TVN". Jest również gospodynią w programie "Azja Express".

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Izabella Krzan pokazała ukochanego! Co za piękna para

Izabella Krzan jest aktywną użytkowniczką Instagrama. Można na nim znaleźć wiele zdjęć zarówno z prywatnych wyjazdów, jak i pracy. W miniony weekend podzieliła się serią zdjęć z wypadu w Karkonosze. "Jak już się wejdzie, to jest fajnie. (wcześniej mniej)" - napisała w opisie.

Wśród zdjęć ze szlaku znalazła się również fotografia, która zwróciła uwagę fanów Krzan. Widać na niej partnera Izy! Jej obserwujący wiedzą, że taki widok to prawdziwa rzadkość. Gwiazda TVN-u w jednym z wywiadów wyznała, że jej ukochany nie chce być częścią show biznesu.

Izabella Krzan niewiele opowiada o swoim partnerze, a jeszcze rzadziej publikuje ich wspólne zdjęcia. Jej wybrankiem jest Dominik Kowalski. Para spotyka się od 2020 roku. Wybranek prezenterki pochodzi z artystycznej rodziny. Jest synem słynnej rzeźbiarki i fotografki Barbary Falender oraz, zmarłego w 2025 roku rzeźbiarza i krytyka sztuki, Grzegorza Kowalskiego. Sam również ma własną pracownię. Zajmuje się projektowaniem mebli.

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