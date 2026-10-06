Izabella Krzan pokazała się bez grama makijażu! Jest naturalnie piękna!

Izabella Krzan: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Izabella Krzan wyrasta na jedną z największych gwiazd TVN-u. Niedawno wróciła z planu kolejnego sezonu "Azja Express", by niemal od razu wskoczyć w rolę prowadzącej w "Dzień Dobry TVN".

Jednak w show-biznesie bryluje już od jakiegoś czasu. Piękna brunetka jest trzecią z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Za niedługo minie dziesięć lat od jej wygranej w konkursie.

Gospodyni "Azja Express" prężnie działa również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 371 tysięcy osób. Izabella Krzan wrzuca zdjęcia i relacje z pracy czy podróży. Jednocześnie stara się chronić prywatność swoich bliskich.

Wieloletni partner Krzan, Dominik Kowalski, bardzo rzadko pojawia się na jej Instagramie. Znacznie częściej internauci mogą podziwiać mamę prezenterki. Izabellę i panią Bożenę łączą niezwykle bliskie relacje.

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Izabella Krzan pokazała się bez makijażu. Naturalnie piękna!

W wywiadach Krzan wiele razy podkreślała, jak ważną rolę w jej życiu odegrała mama. Modelka regularnie zabiera ukochaną mamę na egzotyczne podróże. Niedawno wypoczywały razem pod palmami.

Panie używają również i reklamują tę samą markę kosmetyczną. Na najnowszym nagraniu Izabella Krzan pokazała, jak wygląda jej pielęgnacja skóry. Zaprezentowała się przy tym bez grama makijażu! W naturalnej odsłonie wygląda zniewalająco!

Fani obsypali ją komplementami i nie mają wątpliwości, że to właśnie po mamie odziedziczyła urodę.

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