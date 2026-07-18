Izabella Krzan bryluje w show-biznesie, ale partnera ukrywa. Pochodzi z artystycznej rodziny!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-18 5:33

Izabella Krzan jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Prowadzi "Azja Express", a niedawno dołączyła do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". W show-biznesie obecna jest od lat, a jedno pozostaje bez zmian - pilnie strzeże prywatności. Szczególnie dotyczy to jej partnera. Nie wiele osób wie, że mężczyzna pochodzi z ze znanej artystycznej rodziny.

Izabella Krzan: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Izabella Krzan (31 l.) wyrasta na jedną z największych gwiazd TVN-u. Niedawno wróciła z planu kolejnego sezonu "Azja Express", by niemal od razu wskoczyć w rolę prowadzącej w "Dzień Dobry TVN". Jednak w show-biznesie bryluje już od jakiegoś czasu. Piękna brunetka jest trzecią z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów.

Bursztynową Koronę Miss Polonia otrzymała w listopadzie 2016 roku. W maju następnego roku została prowadzącą cykl reportaży "Lajk!" w "Pytaniu na śniadanie". Zaledwie kilka tygodni później Izabella Krzan została reporterką śniadaniówki TVP2. W tym samym roku dołączyła do Norbiego (54 l.) w programie "Koło fortuny", który współprowadziła do 2024 roku. Przez siedem lat współprowadziła imprezy stacji oraz wiele innych programów. 

Po zmianach w TVP na rok przeszła do Kanału Zero. Jesienią 2024 roku została prezenterką stacji TVN Style, a z czasem przeszła do głównej stacji. Tam najpierw została reporterką "Dzień Dobry TVN", a kilka tygodni temu razem z Janem Pirowskim (35 l.) zasilili skład prowadzących. Zastąpiła również Darię Ładochę (44 l.) w roli prowadzącej format "Azja Express".

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Izabella Krzan ukrywa ukochanego. Kim jest tajemniczy partner modelki?

Izabella Krzan znakomicie czuje się w światłach reflektorów. Doświadczenie w modelingu oraz tańcu z pewnością jej w tym pomogło. Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, gdzie musi odsłaniać nieco więcej ciała. Na jej Instagramie można znaleźć wiele zdjęć zarówno z prywatnych wyjazdów, jak i pracy.

Bardzo trudno jest za to znaleźć jej zdjęcia z partnerem. Gwiazd TVN od sześciu lat jest w szczęśliwym związku. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem. Izabella Krzan niewiele opowiada o swoim partnerze, a jeszcze rzadziej publikuje ich wspólne zdjęcia. Jej wybrankiem jest Dominik Kowalski (34 l.).

Pochodzi z artystycznej rodziny. Jest synem słynnej rzeźbiarki i fotografki Barbary Falender (79 l.) oraz, zmarłego w 2025 roku rzeźbiarza i krytyka sztuki, Grzegorza Kowalskiego. Sam również ma własną pracownię. Zajmuje się projektowaniem mebli.

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Izabella Krzan ceni sobie spokój i czas spędzony z ukochanym 

Gwiazda TVN-u stara się odcinać grubą kreską życie zawodowe od prywatnego. W ubiegłym roku w rozmowie z portalem Plejada wyznała, że Dominik nie chce być częścią show-biznesu.

Mój partner Dominik nie lubi ścianek. Nie wyobraża sobie, żeby żyć w mediach, nie bawi go to. On obserwuje, wspiera, doradza czasami, ale nie chce być w centrum uwagi. Ja to szanuję bardzo mocno - mówiła Krzan.

Sama również ceni swój czas prywatny i nie chce pokazywać wszystkiego w social mediach. Chociaż chętnie wrzuca zdjęcia z wakacji, to unika pokazywania na nich swoich towarzyszy podróży. Krzan ceni sobie święty spokój. Gdy wraca do domu, chce po prostu spędzić czas z partnerem oraz ukochanymi pieskami.

Mam takie poczucie, że wiem, gdzie ten partner jest, co on robi, nie ma tajemnic, ty nie masz tajemnic przed mim, gadacie o wszystkim. Ten spokój w serduchu to jest fantastyczna sprawa - wyznała w 2025 roku w programie "Mellina". 

Zakochanym nie śpieszy się do ślubu. W 2022 roku w rozmowie z "Super Expressem" Izabella zapewniała, że ważniejsze są dla nich inne rzeczy, takie jak własne mieszkanie, a na ślub przyjdzie jeszcze czas.

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Izabella Krzan. Na miniaturach obok prezenterka ze swoim partnerem. O ich relacji przeczytasz na SE.
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