Iza Krzan zdradziła TO o ukochanym. Przy okazji wbiła szpilkę koleżankom z branży. Królowe Instagrama mogą poczuć się urażone

Iza Krzan z powodzeniem łączy urodę i medialną charyzmę. Szerszej publiczności dała się poznać jako Miss Polonia 2016, a później szturmem podbiła ekrany – najpierw w Telewizji Polskiej, gdzie współprowadziła m.in. „Koło Fortuny” i „Pytanie na śniadanie”. Z czasem zaczęła jednak szukać nowych wyzwań i dziś już wiadomo, że jako nowy nabytek TVN-u poprowadzi reality show „Afryka Express”. Nie epatuje kontrowersjami, nie wchodzi w dramy – a mimo to, albo właśnie dlatego, cieszy się sporą sympatią widzów.

Iza Krzan otworzyła się na temat związku

Partnerem Izy Krzan jest Dominik Kowalski – przystojny, utalentowany projektant mebli, który pochodzi z artystycznej rodziny, ale sam... mediów unika jak ognia. Nie pokazuje się na eventach, nie pozuje do wspólnych zdjęć i raczej nie zamierza zostać influencerem od kanap i stolików.

Mój partner Dominik nie lubi ścianek. Nie wyobraża sobie, żeby żyć w mediach, nie bawi go to. On obserwuje, wspiera, doradza czasami, ale nie chce być w centrum uwagi. Ja to szanuję bardzo mocno

– wyznała Iza w rozmowie z Plejadą.

Krzan punktuje koleżanki, które rezygnują z prywatności

Krzan, która jeszcze niedawno sama nie schodziła z telewizyjnych ekranów i czerwonych dywanów, po pracy wybiera prywatność. Co więcej, nie tylko ją pielęgnuje, ale też... subtelnie punktuje tych, którzy jej nie mają – a raczej sami z niej rezygnują.

Cieszę się, że gdy wchodzę do domu, mam swoją prywatną przestrzeń, w której nie muszę mówić do telefonu: 'A teraz robimy z Dominisiem to i tamto' tak, jak niektórzy, tylko możemy być sobą, oglądając film na kanapie, odkładając telefony i ciesząc się tym, że jesteśmy obok siebie

– powiedziała ze swobodą, która z łatwością zmroziłaby niejedną królową Instagrama.

W czasach, gdy niektóre celebrytki dokumentują absolutnie każdą chwilę – od porannej owsianki po wieczorne szczotkowanie zębów z partnerem – wypowiedź Krzan brzmi niecodziennie. Wygląda jednak na to, że nie będzie wspólnych reelsów i sponsorowanych story z romantycznego weekendu. To ciekawe podejście w środowisku, gdzie związek często bywa tylko kolejnym contentem do publikowania. Zamiast walczyć o zasięgi, Iza woli zaszyć się z ukochanym na kanapie i... po prostu żyć.

Czyżby nowa era celebryckich relacji bez relacjonowania?