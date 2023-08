Padliśmy, gdy dowiedzieliśmy się, kim jest przyszła teściowa Izabelli Krzan! Wiemy także, jakie ma zdanie o prowadzącej "Koło fortuny"

Kim jest Dominik Kowalski, ukochany Izabelli Krzan?

Izabella Krzan w jednym z wywiadów wyznała, że to właśnie Dominik Kowalski pomaga jej w doborze stylizacji. - Dużą pomocą jest mój partner, który jako projektuje meble, dodatkowo zawsze zerka na portale zajmujące się modowymi trendami. Czasami coś mi podsunie, mówi: wybierz to, wybierz tamto. Bardzo go za to cenię (...) Ostatnio pojechaliśmy na zakupy, spędziliśmy tam kilka godzin, bo w rzeczywistości to on był bardziej dokładny, jeśli chodzi o każdy element mojej stylizacji, i chyba mu to dobrze wyszło, bo to, co kupiliśmy, jest naprawdę fajne. Stylizacje to jest to, jaka jestem prywatnie, plus uzupełnione o jakieś fajne smaczki, które podrzuca mi mój partner - powiedziała.

Nic dziwnego, że Dominik lubi sztukę, sam bowiem pochodzi z artystycznej rodziny.

Kim są przyszli teściowie Izabelli Krzan?

Jego rodzice: Grzegorz Kowalski to znany rzeźbiarz i krytyk sztuki, a mama - Barbara Falender (76 l.) to jedna z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek. Na przełomie lat 60. i 70. studiowała na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. Uwielbia eksperymentować. Do swoich rzeźb wprowadziła elementy geometryczne, wykonywane przy użyciu piły mechanicznej. Jej prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych, m.in. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

Co Barbara Falender sądzi o ukochanej swojego syna? - Barbara nie kryje dumy i radości z tego, że jej syn związał się z Izabellą. Zachwyca się nie tylko jej wyglądem, ale i skromnością. Znajomym mówi o niej wyłącznie w superlatywach - słyszymy.

Czy to oznacza, że gwiazda TVP i jej partner wkrótce wezmą ślub? - Jesteśmy młodzi i na wszystko przyjdzie czas. Na ślub również. Cieszymy się z tego, jak jest teraz. Ale jeśli kiedyś będziemy mieć pomysł na ślub, na pewno prędzej czy później wyjdzie to na jaw - mówiła w wywiadzie dla "Twojego Imperium".

