Izabella Krzan straciła pracę. Telewizja Polska nie będzie kontynuowała prowadzonego przez nią programu

"Kamper Polska" nie będzie kontynuowany. Program nie doczeka się drugiego sezonu

Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska nie zdecydowała się kontynuować w tym roku programu "Kamper Polska". W pierwszej edycji show brało udział pięć par. Jak wskazuje nazwa - przemierzali oni kraj kamperem. Uczestnikami byli: biznesmen Mateusz i bloger Podziarany Tata, Super Mario Trener i producent muzyczny Dawid, youtuberka Ada i jej przyjaciółka Kasia, tiktokerzy Ula i Krystian oraz influencerzy Czarek Czaruje i Ania.Program prowadzony przez Izabellę Krzan doczekał się 10. odcinków.

Informatorzy serwisu twierdzą, że drugi sezon nie powstanie w tym roku. Nie wiadomo, jak będzie w kolejnych latach.

Izabella Krzan ma już nową pracę!

Kilka godzin później poinformowano, że Izabella Krzan ma już nową pracę. 2 sierpnia ruszył drugi sezon podcastu Bądźmy Razem TVP. Tym razem obok Aleksandra Sikory zobaczymy właśnie Izabellę Krzan. - Prowadzenie podcastu od dłuższego czasu było na liście moich zawodowych wyzwań. Zdecydowanie bardziej lubię pytać, niż być pytaną, a jeśli dodatkowo mogę w ten sposób przybliżyć słuchaczom największe osobowości ze świata sportu i show-biznesu, to jest to dla mnie wymarzone zadanie. Już po pierwszych przeprowadzonych rozmowach wiem, że będzie to wyjątkowe doświadczenie - mówi o swojej nowej roli piękna gwiazda TVP.

