Izabella Krzan straciła program, lecz szybko znalazła nowe zajęcie. Marzyła o takiej roli

Dopiero co dowiedzieliśmy się o tym, że Izabella Krzan (28 l.) traci swój program w TVP, a dziś już wiadomo, że piękna prezenterka nie będzie się nudzić. Okazuje się, że zajęcie to, zastąpi innym, i to takim, o którym marzyła od lat. W roli prowadzącej podcast zastąpi samą Izę Nowakowską. To duże wyzwanie dla pięknej gwiazdy TVP. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak sobie poradzi. Poznajcie szczegóły!