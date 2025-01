Szczera do bólu Izabella Krzan. Bez tabu mówi o dawnych partnerach, terapii i obecnym chłopaku!

Izabella Krzan kariera, życie prywatne

Izabella Krzan była odkryciem TVP za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Miss Polonia 2016 znakomicie odnalazła się w roli prezenterki. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z programów "koło fortuny" i "Pytanie na śniadanie". Po zmienie władzy w Polsce czas Izabelli Krzan w TVP jednak dobiegł końca. Modelka na szczęście na brak pracy narzekać nie może. Trafiła do Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego, do tego zaczepiła się w TVN, a konkretnie w TVN Style, gdzie prowadziła programy "Dobry wieczór" i "Patent na święta". O karierze zawodowej byłej gwiazdy TVP zatem wiadomo sporo. Sporą tajemniczością okryte za to było prywatne życie Izabelli Krzan. Wiadomo, że była w związku z siatkarzem Michałem Filipem, a obecnie jej partnerem jest projektant Dominik Kowalski. Mężczyzna jest synem słynnej rzeźbiarki Barbary Falander. Jak ognia unika mediów, dlatego każda informacja o nim jest na wagę złota. W prowadzonym przez Marcina Mellera programie "Mellina" radiu Eska Rock modelka bardzo się otworzyła i bez tabu opowiedziała o dawnych partnerach, terapii i obecnym chłopaku!

Izabella Krzan o obecnym chłopaku, byłych partnerach i terapii

Wygląda na to, że Izabella Krzan w końcu odnalazła szczęście. A nie zawsze było jej łatwo. W swojej "spowiedzi" opowiada o trudnych życiowych momentach - Chodziłam na terapię ponad rok mniej więcej (...) Było to uporządkowanie tego, co było w moim dzieciństwie, jakiś lęków, jakiś stresów z tym związanych, bo zauważyłam, że pojawia się we mnie problem w szukaniu partnerów (...) Szukałam partnerów, którzy w jakis sposób mnie szanowali, z którymi byłam, choć niewiele z tego otrzymywałam, którzy powodowali u mnie wyrzuty adrenaliny, jakiegoś stresu, ale ja - uzależniona od tego - do tych związków wchodziłam - wyznała była gwiazda TVP.

Po kilku złamanych sercach poszłam na terapię, bardzo mocno byłam na to gotowa (...) i świetna psycholożka wytłumaczyła mi, że to jest taka chemia mózgu i schemat, który w mojej głowie jest i po prostu musisz w takich momentach - kiedy znowu pojawia się na horyzoncie osoba, która nie jest dla ciebie dobrym kompanem - pomyśleć o sobie i wtedy ewentualnie zawiń się na pięcie i odejdź. I tego się nauczyłam

- podkreśliła Izabella Krzan w programie "Mellina". Gwiazda dodała, że teraz ma "spokojny związek"

Mam takie poczucie, że wiem, gdzie ten partner jest, co on robi, nie ma tajemnic, ty nie masz tajemnic przed mim, gadacie o wszystkim. Ten spokój w serduchu to jest fantastyczna sprawa

- zaznaczyła modelka.

Izabella Krzan zdradziła, że choć w mediach znaleźć można informacje o jej dwóch partnerach (Dominiku Kowalskim i Michale Filipie), to było ich "trochę więcej". - Nie to, że jakoś bardzo dużo, ale było ich kilku więcej. O nich nie wiadomo. Kryję trochę tę swoją codzienność. Mój partner w ogole nie chce chodzić na żadne ścianki, on nie chce żebym go pokazywała - wyznała była gwiazda TVP.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Izabelli Krzan i jej partnera Dominika Kowalskiego

Sonda Czy Izabella Krzan powinna zachować pracę w TVP? Tak Nie Trudno powiedzieć

Autor: