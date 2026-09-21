Bikiniara Izabella Krzan odsłoniła brzuch twardy jak skała! Pokazała też piękną mamę!

Izabella Krzan: Od Miss Polonia do gwiazdy telewizji

Izabella Krzan wyrasta na jedną z największych gwiazd TVN-u. Niedawno wróciła z planu kolejnego sezonu "Azja Express", by niemal od razu wskoczyć w rolę prowadzącej w "Dzień Dobry TVN". Jednak w show-biznesie bryluje już od jakiegoś czasu. Piękna brunetka jest trzecią z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Za niedługo minie dziesięć lat od jej wygranej w konkursie.

Prezenterka nie może narzekać na brak zajęć. U boku Jana Pirowskiego zaczyna wita dzień razem z widzami "Dzień Dobry TVN". Do tego jest stała bywalczynią ważnych imprez stacji, podczas których często występuje jako prowadząca. Obecnie na antenie TVN-u można oglądać ją w programie "Azja Express".

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Izabella Krzan na wakacjach z mamą. Chwali się płaskim brzuchem

Izabella Krzan zwiedza świat nie tylko w celach zawodowych. 31-latka jest wielką miłośniczką podróżowania i pakuje walizki kiedy tylko może. Kuszą ją zarówno egzotyczne kraje, jak i polskie krajobrazy. Relacjami z podróży chętnie dzieli się na Instagramie. Na początku września spędziła kilka dni w Portugalii, gdzie pojechała, by świętować ślub Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka.

Niedawno znowu udało jej się znaleźć kilka dni wolnego i udała się w podróż razem z mamą. Pani Bożena od czasu do czasu gości w mediach społecznościowych córki. Widać, że mają ze sobą bardzo dobrą relację. Ich wspólne zdjęcia zawsze wywołują ogromny entuzjazm wśród fanów Krzan. Patrząc na najnowsze zdjęcia, nie ma wątpliwości, po kim Iza odziedziczyła urodę.

Pochwaliła się jednak nie tylko piękną mamą, ale również zabójczą sylwetką! Korzystając z pięknej pogody Izabella Krzan zrzuciła ciuszki i wskoczyła w kuse bikini, które nie pozostawiło za wiele dla wyobraźni. Zgrabne ciało modelki oraz brzuch twardy jak skała, to zasługa intensywnych treningów. Nie wszyscy wiedzą, że w młodości grała w siatkówkę na pozycji atakującej.

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