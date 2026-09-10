Izabella Krzan odsłania wdzięki w minibikini! Pokazała się w pełnej krasie!

Izabella Krzan niespodziewanie pojawiła się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w 2021 roku na planie reality show "Prince Charming", w którym Jacek szukał partnera spośród trzynastu uczestników. Kilka dni temu wyjechali do Portugalii, gdzie mogli legalnie wziąć ślub. Uroczystość była bardzo kameralna, a panom młodym towarzyszyła niewielka grupka weselników. Przyjaciele pary postanowili zrobić im ślubną niespodziankę i w tajemnicy przybyli na miejsce, by razem z nimi celebrować miłość.

Wśród niespodziewanych gości była Izabella Krzan. Gwiazda TVN-u od dawna przyjaźni się z parą. Chociaż w Portugalii nie zabawiła za długo, to postanowiła w pełni wykorzystać słoneczną pogodę. Prowadząca "Azja Express" spakowała nie tylko kreację idealną na ślub, ale również kuse bikini w tygrysie paski.

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Izabella Krzan zachwyca w minibikini. Pokazała się w pełnej krasie

Na Instagramie pochwaliła się relacją z wyjazdu. Były wspólne chwile z parą młodą, spacery z psem oraz relaks na plaży. Internautów szczególnie zachwyciły zdjęcia, na których gwiazda "Dzień Dobry TVN" pozuje w samym bikini! Już niedługo minie dziesięć lat, odkąd Krzan zdobyła koronę Miss Polonia, ale czas zdecydowanie się dla niej zatrzymał. Nadal może pochwalić się smukłą sylwetką modelki.

Nie jest tajemnicą, że 31-latka ciężko pracuje na utrzymanie figury modelki. Nigdy nie ukrywała, że ruch jest ważną częścią jej życia. W młodości grała w siatkówkę na pozycji atakującej. To właśnie m.in. zamiłowaniu do sportu oraz rozsądnemu podejściu do diety ma figurę, której wiele osób może jej pozazdrościć.

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