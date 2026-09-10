Magdalena Cielecka powraca w mrocznym kryminale. Powtórzy sukces "Chyłki"?

Magdalena Cielecka ponownie staje przed kamerą, by zagrać w telewizyjnej adaptacji głośnej powieści kryminalnej, za którą tym razem odpowiada Robert Małecki. "Zmora" to niezwykle mroczna opowieść skupiająca się na głęboko skrywanych tajemnicach, które z sukcesem przetrwały kilkadziesiąt lat, a także o demonach przeszłości przypominających o sobie w najmniej odpowiednim momencie. Wydarzenia ukazane w produkcji toczą się na dwóch różnych płaszczyznach czasowych. Obserwujemy losy postaci zarówno współcześnie, jak i w latach osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych, co w pełni pozwala ułożyć skomplikowaną układankę pełną niewygodnych faktów i ukrytych lęków.

O czym opowiada serial "Zmora"? Fabuła nowości od HBO Max

Główna bohaterka, wzbudzająca sporo kontrowersji dziennikarka Kama Kossowska, decyduje się na przyjazd do swojego rodzinnego Torunia. Ten niespodziewany powrót wywołuje istną lawinę dawnych wspomnień i przywraca pytania pozostające od dawna bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Sytuacja zdecydowanie nabiera tempa, gdy śledczy Tomasz Korcz wznawia dochodzenie dotyczące zniknięcia Piotra, dawnego przyjaciela kobiety z dzieciństwa, a sama Kossowska mocno angażuje się w sprawę. Im głębiej dziennikarka wchodzi w policyjne śledztwo, tym mocniej zaciera się granica oddzielająca to, co było kiedyś, od bieżących wydarzeń, a pogrzebane sekrety brutalnie domagają się wyjścia na jaw.

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Obsada serialu "Zmora". Kto zagra z Magdaleną Cielecką?

Na małym ekranie u boku Magdaleny Cieleckiej pojawi się cała plejada znanych polskich artystów. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Żurawski (znany z takich hitów jak "Kruk" i "Heweliusz"), Łukasz Simlat ("Rojst"), Piotr Głowacki oraz Aleksander Krupa. Twórcy zaangażowali również Marię Pakulnis, Katarzynę Bujakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak i Roberta Gulaczyka. W serialu wystąpią też Anna Mrozowska, Monika Pikuła, Anouk Matejko i Waldemar Kownacki. Młode pokolenie aktorów reprezentować będą z kolei Oliwia Gołębiowska, Eryk Wróbel oraz Olgierd Blecharz. Gościnne epizody w "Zmorze" zagrają Michalina Łabacz oraz Sławomira Łozińska. Platforma HBO Max oficjalnie udostępni tytuł w swoim serwisie 2 października, o czym poinformowano w oficjalnej informacji prasowej.

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Oficjalny zwiastun serialu "Zmora" na platformie HBO Max

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