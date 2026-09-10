Ten sprośny serial jest w Polsce bardzo niedoceniany. W nowych odcinkach będzie jeszcze więcej intryg

Nowe odcinki serialu "Rywale" stworzonego na podstawie popularnego cyklu "Kroniki Rutshire", opowiadają dalsze losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z następstwami ostatnich wydarzeń. Rywalizacja o wpływy w Cotswolds między Tonym Baddinghamem a Declanem O'Harą przybiera na sile, podczas gdy Rupert Campbell-Black walczy z wewnętrznymi rozterkami. Z kolei Taggie O'Hara stanie przed trudnym wyborem dotyczącym spraw sercowych.

Co się wydarzy w nowych odcinkach serialu "Rywale"?

Nadchodzące epizody to gwarancja mieszanki wygórowanych ambicji, namiętności i dobrego humoru, z których słynie ta produkcja. Na ekranie zobaczymy bogate przyjęcia, polowania w Hampshire oraz zamieszanie związane z Bonfire Night. Nawet okres świąteczny w Rutshire nie będzie należał do najspokojniejszych. W obliczu ścierających się interesów, uczuć i żądzy władzy, rozpaść mogą się nawet najsilniejsze sojusze, a to, kto ostatecznie wygra tę batalię, pozostaje wielką niewiadomą.

W obsadzie serialu ponownie pojawią się m.in. David Tennant jako Lord Tony Baddingham, Alex Hassell w roli Ruperta Campbell-Blacka oraz Aidan Turner jako Declan O'Hara. Na ekranie zobaczymy również Nafessę Williams, Bellę Maclean, Katherine Parkinson, Danny'ego Dyera i Victorię Smurfit.

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Nowe postacie w drugim sezonie "Rywali"

Do obsady dołączą także nowe twarze. Rachael Stirling zagra Aramintę Pemberton, czyli młodszą siostrę Lady Moniki Baddingham. Z kolei Rupert Evans wcieli się w postać erudyty i dyrektora szkoły, Davida Hawkleya, a Santiago Cabrera pojawi się na ekranie jako argentyński mistrz polo, Alejandro Mendoza. Ponadto gościnnie powrócą Hayley Atwell jako Helen Gordon oraz Rupert Everett w roli Malise'a Gordona.

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Kiedy premiera drugiej części drugiego sezonu "Rywali" na Disney+?

Obecnie na platformie Disney+ można obejrzeć cały pierwszy sezon oraz pierwsze sześć odcinków drugiej serii. Kontynuacja najnowszego sezonu zadebiutuje w serwisie 11 listopada 2026 roku, a na widzów czekać będą od razu trzy nowe odcinki. Kolejne epizody będą dodawane co środę.

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