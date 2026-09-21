Trump może nie dotrwać do końca kadencji?! "Nie ma politycznej przyszłości"

- Mimo niedawnych prób impeachmentu, Donald Trump wciąż pełni urząd prezydenta USA, lecz nadchodzące wybory do Kongresu mogą znacząco zmienić układ sił.
- Ekspertka ds. polityki USA analizuje realne szanse na usunięcie Trumpa ze stanowiska, wskazując na kluczowe trudności związane z tym procesem.
- Sprawdź, dlaczego Donald Trump najprawdopodobniej dotrwa do końca kadencji i jakie konsekwencje dla jego politycznego dziedzictwa może mieć ewentualny trzeci impeachment.
Trump nie dociągnie do końca kadencji?
Przypomnijmy, wniosek o impeachment złożył odchodzący kongresmen Al Green. Rezolucja zarzucała Donaldowi Trumpowi m.in., że używał policji imigracyjnej ICE i straży granicznej CBP jako "nieodpowiadającej przed nikim paramilitarnej siły policyjnej (...) napadającej na ludzi, popełniającej i ukrywającej nieusprawiedliwione zabójstwa cywilów", w tym demonstrantów Aleksa Prettiego i Renee Good w Minneapolis. Green chciał postawić amerykańskiego prezydenta w stan oskarżenia i niejako wymusił głosowanie nad wnioskiem. Jak podaje portal Axios, nawet koledzy Greena z partii byli temu przeciwni. Demokraci byli wściekli, że wnioskiem, skazanym na niepowodzenie, kongresmen "odciąga uwagę od spraw rosnących cen i sztucznej inteligencji, którymi żyją wyborcy".
Ekspertka nie ma żadnych wątpliwości
Trump więc wciąż utrzymuje się w fotelu prezydenta USA, choć zagrozić temu w pewnym stopniu mogą zbliżające się wybory do Kongresu USA. Te odbywają się połowie kadencji i są zaplanowane na listopad. Na razie w sondażach prowadzą Demokraci. Czy możliwe więc, że Donald Trump nie dotrwa do końca swojej prezydentury? Tę sprawę komentuje dla "Faktu" ekspertka ds. polityki USA Magdalena Górnicka-Partyka. "Właściwie nie istnieją szanse na to, żeby Donald Trump nie dokończył swojej kadencji, rozważając potencjalny impeachment. Po wyborach listopadowych, w przypadku wygranej demokratów, teoretycznie Izba Reprezentantów może sformułować zarzuty i rozpocząć ten cały proces" - mówi. Dodaje, jednak, że to najłatwiejsza część procesu, ponieważ później, już w Senacie, do tego, by usunąć prezydenta ze stanowiska potrzebnych jest 2/3 głosów. A tyle Demokraci mieć nie będą.
Ekspertka zwraca jednak uwagę, że gdy dojdzie do trzeciego impeachmentu, mocno zarysuje się to na wizerunku i dziedzictwie Trumpa. Jednocześnie przypomina, że Trump nie ma już żadnej politycznej przyszłości, bowiem trzeci raz nie może już zostać prezydentem USA.