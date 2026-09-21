Trump może nie dotrwać do końca kadencji?! "Nie ma politycznej przyszłości"

Mimo niedawnych prób impeachmentu, Donald Trump wciąż pełni urząd prezydenta USA, lecz nadchodzące wybory do Kongresu mogą znacząco zmienić układ sił.

Ekspertka ds. polityki USA analizuje realne szanse na usunięcie Trumpa ze stanowiska, wskazując na kluczowe trudności związane z tym procesem.

Sprawdź, dlaczego Donald Trump najprawdopodobniej dotrwa do końca kadencji i jakie konsekwencje dla jego politycznego dziedzictwa może mieć ewentualny trzeci impeachment.

Trump nie dociągnie do końca kadencji?

Przypomnijmy, wniosek o impeachment złożył odchodzący kongresmen Al Green. Rezolucja zarzucała Donaldowi Trumpowi m.in., że używał policji imigracyjnej ICE i straży granicznej CBP jako "nieodpowiadającej przed nikim paramilitarnej siły policyjnej (...) napadającej na ludzi, popełniającej i ukrywającej nieusprawiedliwione zabójstwa cywilów", w tym demonstrantów Aleksa Prettiego i Renee Good w Minneapolis. Green chciał postawić amerykańskiego prezydenta w stan oskarżenia i niejako wymusił głosowanie nad wnioskiem. Jak podaje portal Axios, nawet koledzy Greena z partii byli temu przeciwni. Demokraci byli wściekli, że wnioskiem, skazanym na niepowodzenie, kongresmen "odciąga uwagę od spraw rosnących cen i sztucznej inteligencji, którymi żyją wyborcy".

Ekspertka nie ma żadnych wątpliwości

Trump więc wciąż utrzymuje się w fotelu prezydenta USA, choć zagrozić temu w pewnym stopniu mogą zbliżające się wybory do Kongresu USA. Te odbywają się połowie kadencji i są zaplanowane na listopad. Na razie w sondażach prowadzą Demokraci. Czy możliwe więc, że Donald Trump nie dotrwa do końca swojej prezydentury? Tę sprawę komentuje dla "Faktu" ekspertka ds. polityki USA Magdalena Górnicka-Partyka. "Właściwie nie istnieją szanse na to, żeby Donald Trump nie dokończył swojej kadencji, rozważając potencjalny impeachment. Po wyborach listopadowych, w przypadku wygranej demokratów, teoretycznie Izba Reprezentantów może sformułować zarzuty i rozpocząć ten cały proces" - mówi. Dodaje, jednak, że to najłatwiejsza część procesu, ponieważ później, już w Senacie, do tego, by usunąć prezydenta ze stanowiska potrzebnych jest 2/3 głosów. A tyle Demokraci mieć nie będą.

Ekspertka zwraca jednak uwagę, że gdy dojdzie do trzeciego impeachmentu, mocno zarysuje się to na wizerunku i dziedzictwie Trumpa. Jednocześnie przypomina, że Trump nie ma już żadnej politycznej przyszłości, bowiem trzeci raz nie może już zostać prezydentem USA.

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