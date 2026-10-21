Drastyczne zmiany na autostradzie A2. Ogromne ograniczenie prędkości i odcinkowy pomiar

Modernizacja A2. Nowy limit 70 km/h na ważnej autostradzie

To już oficjalne. Ważny fragment autostrady A2 między Łodzią a Warszawą zostanie objęty niemal 80-kilometrowym odcinkowym pomiarem prędkości. Kierowcy nie będą jednak mogli jechać z dopuszczalną na tego typu drogach prędkością 140 km/h. Obniżono bowiem limit do 70 km/h. Skąd wzięła się taka decyzja?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu najbliższych miesięcy ma rozpocząć szeroko zakrojone prace modernizacyjne na tym fragmencie. Właśnie z tego powodu kierowcy będą zmuszeni do znacznej redukcji prędkości, chociaż poruszają się drogą najwyższej klasy.

Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA, przekazał w rozmowie, że na czas przebudowy A2 między Łodzią a stolicą uruchomione zostaną łącznie cztery odcinki pomiarowe (po dwa w każdym kierunku):

Łódź Północ – Skierniewice (ok. 30 km),

Skierniewice – Pruszków (48 km).

To oznacza, że zmiany dotkną właściwie całego fragmentu pomiędzy Łodzią a Warszawą. Na co dzień przemieszcza się nim od 60 tys. do nawet 100 tys. pojazdów. Uruchomienie odcinkowych pomiarów prędkości planowane jest do końca bieżącego roku, a same roboty drogowe mają wystartować już w pierwszych dniach listopada.

Utrudnienia na A2 potrwają latami. Kierowcy będą szukać innych tras

Dzięki planowanym pracom na autostradzie A2 pojawi się trzeci pas ruchu w każdym kierunku. Do tej pory zmotoryzowani mogli korzystać w większości przypadków tylko z dwóch pasów oraz pasa awaryjnego. Zmiany te mają na celu poprawę przepustowości i komfortu podróży na kluczowej trasie w sercu Polski.

Niestety, proces modernizacji wiąże się z wieloletnimi i uciążliwymi utrudnieniami dla kierujących. Roboty będą bowiem prowadzone bez wyłączania drogi z użytku (a kierowcy będą nadal poruszać się po dwóch pasach w każdą stronę). Właśnie dlatego tak konieczne jest wprowadzenie wspomnianego wyżej obniżonego limitu prędkości.

- Wprowadzenie OPP na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą podyktowane jest troską o najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pracowników, którzy będą realizować prace na czynnej trasie. Takie rozwiązanie dobrze sprawdziło się w ubiegłych latach w trakcie budowy autostrady A1 między Tuszynem i Częstochową

Kierowcy z dużym prawdopodobieństwem zaczną wybierać inne drogi, ponieważ przejazd podczas remontu może potrwać nawet ponad godzinę dłużej niż zwykle. Oczekuje się, że znacznie wzrośnie ruch na takich odcinkach jak DK50 i DK92, a także na tradycyjnej drodze łączącej Łódź z Warszawą za pośrednictwem S8 i DK72.

Warto dodać, że odcinek A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą został oddany do użytku na wiosnę 2012 roku, zaraz przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w piłce nożnej. Kolejne etapy trasy otwierano na przestrzeni zaledwie dwóch tygodni – od 23 maja do 6 czerwca, czyli ledwie dwa dni przed startem piłkarskiej imprezy.

Będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie. Kierowcy gnają tu grubo ponad 100 km/h