Jolanta Kwaśniewska w jury "Tańca z Gwiazdami"?! To byłaby sensacja. Trwają rozmowy

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-29 11:25

"Taniec z Gwiazdami" szykuje kolejne niespodzianki. W najbliższym odcinku (1 listopada) pojawi się Irena Santor, a niewykluczone, że dołączy do niej także Jolanta Kwaśniewska. Jak ustalił Pudelek, rozmowy z byłą pierwszą damą są już na zaawansowanym etapie. Wciąż nie wiadomo jednak, w jakiej roli miałaby wystąpić w programie. Pojawiła się plotka, że mogłaby zasiąść za stołem jurorskim!

Czy Jolanta Kwaśniewska usiądzie 1 listopada w fotelu jurora "Tańca z Gwiazdami"? A może ograniczy się do wizyty w studiu? Jak ustalił Pudelek, produkcja rozmawia z byłą pierwszą damą o jej udziale w programie. W grę wchodzi kilka możliwości, dlatego na razie trudno mówić o ostatecznym scenariuszu.

Kto pojawi się w niedzielę w "Tańcu z Gwiazdami"?

Jedną z głównych bohaterek odcinka będzie Irena Santor. Uczestnicy zatańczą do jej największych przebojów, a sama artystka pojawi się w studiu. Za przygotowanie jej stroju odpowiada Dorota Goldpoint.

Tym razem zmieni się również skład jury. Julia Wieniawa nie pojawi się za stołem jurorskim, choć według dostępnych informacji jej nieobecność ma dotyczyć tylko jednego odcinka.

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor razem w studiu?

Największą niespodzianką pozostaje jednak udział Jolanty Kwaśniewskiej. Jak podaje Pudelek, rozmowy z byłą pierwszą damą są już zaawansowane. Produkcja rozważa zarówno jej obecność w jury, jak i występ w roli gościa specjalnego.

Rozmowy są na zaawansowanym etapie. Trwają ustalenia dotyczące tego, w jakim charakterze pojawi się w programie. Rozważany jest zarówno jej udział przy stole jurorskim, jak i występ w roli gościa specjalnego. Produkcja jest przygotowana na wariant, w którym Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor zasiądą razem na specjalnej kanapie w studiu. Ostateczne decyzje mają zapaść niebawem

- mówi informator Pudelka.

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia, że Jolanta Kwaśniewska wystąpi w programie. Jeśli jednak do tego dojdzie, jej wizyta może stać się jednym z najgłośniejszych momentów niedzielnego odcinka. Będziecie oglądać?

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