Tajemniczy dron spadł w pobliżu linii kolejowej. Służby w akcji

Dron znaleziony przy linii kolejowej

Polskie służby postawione na nogi, po tym jak w okolicach Komorowa Żuławskiego (woj. warmińsko-mazurskie) odnaleziono w środę drona.

Urządzenie znajdowało się w pobliżu linii kolejowej Elbląg - Olsztyn, przy słupie energetycznym.Po zidentyfikowaniu znaleziska na miejscu pojawili się i pracowali m.in. pirotechnicy ze specjalnego pododdziału kontrterrorystycznego z Olsztyna.

- Na miejsce dokonano sprawdzenia drona pod kątem możliwości przenoszenia zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono takiej sytuacji, okazało się, że dron jest urządzeniem cywilnym, które mogło leżeć w tym miejscu już od dłuższego czasu - przekazał Radiu Eska Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.

Obecnie trwa ustalanie właściciela drona.​

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