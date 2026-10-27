Matka nie widziała, jak synek katował ukochaną!? Była w mieszkaniu, gdy ten ogolił dziewczynie głowę i ją bił

Matka oskarżonego była w mieszkaniu podczas tragedii. Przed sądem odmówiła zeznań

Serduszka kreślone palcami, dłonie przykładane do serca i łzy. Tak wyglądało spotkanie Tomasza P. (39 l.) z matką w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Małgorzata Z. (63 l.) posyłała synowi czułe gesty, a on odwzajemniał je zza szyby klatki dla oskarżonych. Gdy jednak przyszło mówić o weekendzie, po którym Marina (†44 l.) trafiła do szpitala, gdzie zmarła, kobieta zamilkła.

We wtorek (27 października) odbyła się kolejna rozprawa dotycząca śmierci Ukrainki z Ostródy. W charakterze świadka wezwana została Małgorzata Z., matka oskarżonego. Według ustaleń śledczych kobieta przebywała w tym samym niewielkim, dwuizbowym mieszkaniu, w którym w styczniu tego roku doszło do brutalnego pobicia.

Wszystko rozegrało się pod jednym dachem, gdy matka oskarżonego przebywała w mieszkaniu. Czy cokolwiek słyszała? Czy zauważyła, w jakim stanie znajdowała się Marina? Podczas śledztwa tłumaczyła, że spała. Teraz skorzystała z przysługującego jej jako osobie najbliższej oskarżonego prawa do odmowy składania zeznań. Nie odpowiedziała na pytania nawet wtedy, gdy sąd na czas jej przesłuchania wyłączył jawność rozprawy.

Planowali romantyczną podróż do Paryża. Wspólny weekend zakończył się tragedią

Głos zabrała natomiast sąsiadka. Opowiedziała o imprezach organizowanych w mieszkaniu oraz o wspólnych planach zakochanych.

– Marina i Tomasz mieli pojechać do Paryża. Spacerować po mieście miłości, spędzić czas tylko we dwoje – mówiła kobieta.

Do wymarzonej podróży jednak nigdy nie doszło. Marina przyjechała do Polski z Ukrainy. Zamieszkała w Ostródzie i podjęła pracę w zakładach mięsnych w Morlinach. Tomasza P., tapicera z Elbląga, poznała przez internet. Byli razem od kilku miesięcy. Pod koniec stycznia ich wspólny weekend zakończył się tragedią.

44-latka trafiła do szpitala nieprzytomna, ciężko pobita i z ogoloną głową. Lekarze z oddziału intensywnej terapii robili wszystko, aby uratować jej życie. Kobieta nie odzyskała jednak przytomności. Zmarła, nie mogąc opowiedzieć śledczym, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami.

Co doprowadziło do wybuchu przemocy? Tomasz P. po zatrzymaniu wskazywał na zazdrość. Jak wyjaśniał, kiedy jego partnerka spała, przejrzał jej telefon. Według jego relacji znalazł wiadomości kierowane do mężczyzny o imieniu Kuba, zdjęcia Mariny w bieliźnie oraz rezerwacje hoteli na terminy, w których para się nie spotykała. To właśnie te odkrycia, jak twierdził, wyprowadziły go z równowagi.

Oskarżony o zabójstwo nie przyznaje się do winy. Matka odmówiła zeznań

Według ustaleń przywoływanych w sprawie kobieta była bita i kopana, a jej włosy 39-letni Tomasz P. obciął najpierw nożyczkami, a później maszynką fryzjerską. Tomasz P. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Na poprzedniej rozprawie wielokrotnie zasłaniał się niepamięcią. Sąd wciąż ustala, co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy, ponieważ na razie dysponuje jedynie ustaleniami ze śledztwa.

W Elblągu matka miała dla syna łzy, czułe spojrzenia i serduszka. Dla sądu nie miała jednak odpowiedzi. Wcześniej tłumaczyła, że spała. Marina już nigdy nie opowie swojej wersji wydarzeń.

Tomasz P. jest sądzony za zabójstwo, ponieważ taką kwalifikację prawną przyjęła prokuratura. Za bestialstwo, którego się dopuścił, grozi mu do 15 lat więzienia. Gdyby jednak był sądzony za zabójstwo, groziłoby mu dożywocie. Marina wróciła na Ukrainę. Jej zwłoki zostały skremowane i pochowane w rodzinnej miejscowości. Urnę osobiście przewiozła jej siostra.

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