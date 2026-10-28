Serial "Harry Potter" z nowymi nazwiskami w obsadzie. Wiadomo, kto zagra rodziców czarodzieja

Przez ponad dziesięć lat fani serii "Harry Potter" najchętniej obsadzali w roli Jamesa Aarona Taylora-Johnsona. Trzeba jednak przyznać, że zaangażowanie 36-letniego aktora do odegrania postaci mającej 21 lat byłoby ogromną przesadą, powielającą błędy znane z wersji kinowych. Wcześniejsze ekranizacje powieści J.K. Rowling były bowiem mocno krytykowane za postarzenie całego pokolenia Huncwotów, a twórcy nadchodzącego serialu wyraźnie postanowili uniknąć podobnego rozwiązania.

Serial "Harry Potter" od HBO. Jasper Talbot i Hannah Chinn zagrają Jamesa i Lily

Niespełna dwa miesiące dzielą nas od debiutu nowego "Harry'ego Pottera", a twórcy wreszcie ujawnili odtwórców ról Jamesa i Lily. Wybór padł na znanego z "Broadchurch" Jaspera Talbota oraz występującą w filmie "Obecność 4" Hannah Chinn. Chociaż ich dokładny wiek pozostaje tajemnicą, oboje aktorzy są po dwudziestce i wizualnie idealnie pasują do swoich ról. Co więcej, Hannah Chinn przypomina z wyglądu Bel Powley, która wciela się w jej serialową siostrę, Petunię. Wszystko wskazuje więc na to, że generacja Huncwotów będzie w końcu wierna książkowym opisom.

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Charlie Weasley w serialu "Harry Potter". W postać wcieli się Harry Gilby

Widzowie mogą być również spokojni o obecność postaci Charliego Weasleya. W odróżnieniu od kinowych ekranizacji, nowa produkcja nie pominie starszego brata Rona, który w Rumunii zajmował się opieką nad smokami. W tę rolę wcieli się Harry Gilby, kojarzony z takich tytułów jak "Siedmiu królów musi umrzeć" czy "Po prostu Charlie".

Pierwsza odsłona serialu "Harry Potter" liczy osiem odcinków i trafi na platformę HBO Max w tegoroczne Boże Narodzenie, podczas gdy prace na planie drugiego sezonu już trwają. W głównych rolach wystąpią Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout jako Ron Weasley. Ponadto na ekranie pojawią się John Lithgow w roli Albusa Dumbledore'a, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, a także Rory Wilmot grający Neville'a Longbottoma i Lox Pratt wcielający się w Draco Malfoya.

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