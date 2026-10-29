Znana piosenkarka i dwóch raperów z wyrokiem. Muszą zapłacić setki tysięcy złotych

Zapadł wyrok ws. reklamowania alkoholu. Gwiazdy skazane!

W jednym z warszawskich sądów trwa proces przeciwko Magdalenie Cieleckiej i Bogusławowi Lindzie. Przeciwko aktorom skierowano akt oskarżenia w związku z reklamowaniem alkoholu na ich profilach społecznościowych.

Sprawa jest częścią większego śledztwa dotyczącego znanych osobistości promujących trunki w sieci. W czwartek, 29 października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (II Wydział Karny) wydał wyrok w sprawie nielegalnej reklamy alkoholu w mediach społecznościowych. Na ławie oskarżonych zasiadło aż dziewięć osób, w tym piosenkarka Natalia S. oraz raperzy Tymoteusz B. i Łukasz H.

Proces dotyczył publicznego rozpowszechniania znaku towarowego luksusowej wódki w mediach społecznościowych. Sąd uznał to za naruszenie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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Znana piosenkarka i raperzy muszą zapłacić srogą grzywnę

Za nielegalną reklamę alkoholu w Polsce grozi kara grzywny od 10 000 do 500 000 złotych. Do tego sąd może obciążyć oskarżonych kosztami sądowymi oraz zastosować "przepadek równowartości korzyści majątkowej", którego celem jest odebranie osobie skazanej korzyści związanej z przestępstwem.

Jak udało nam się dowiedzieć, podczas obecnego wyroku sąd zastosował każdą z tych możliwości i orzekł 330 tys. zł grzywien, 236 tys. zł przepadku równowartości korzyści majątkowych i 33 210 zł kosztów sądowych.

[Sąd - red.] oskarżoną Natalię S. uznał za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wymierzył jej karę grzywny w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych); na podstawie art. 45 § 1 kk orzekł wobec oskarżonej Natalii S. przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie 92 000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, zasądził od oskarżonej Natalii S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10 070 (dziesięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) tytułem kosztów sądowych - przekazano podczas procesu.

Najwyższą karę otrzymał Tymoteusz B., którego skazano na grzywnę w wysokości 150 tys. zł. oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej w wysokości 100 tys. zł. Do tego orzeczono zapłatę 15 070 zł kosztów sądowych.

Z kolei Natalia S. otrzymała grzywnę w wysokości 100 tys. zł. Sąd orzekł wobec niej także przepadek równowartości korzyści majątkowej w wysokości 92 tys. zł i zasądził 10 070 zł kosztów sądowych.

Łukasz H. został skazany na grzywnę w wysokości 80 tys. zł, przepadek równowartości korzyści majątkowej w kwocie 44 tys. zł oraz 8070 zł kosztów sądowych.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

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