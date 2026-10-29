Anna Mucha zniknie z "M jak miłość"?! Znamy prawdę. Mamy komentarz produkcji

Grana przez Annę Muchę Magda Budzyńska z "M jak miłość" nie miała łatwego życia, a na przestrzeni lat mierzyła się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. Po przeszczepie serca macierzyństwo wydawało się dla niej czymś niemożliwym, ale scenarzyści uznali, że czas najwyższy powiększyć ich rodzinę i tak oto nasza droga Magda jest w ciąży. Czy skończy się ona dla niej tragicznie?

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Fani "M jak miłość" boją się o życie Magdy. Skończy jak Franka?

Nie tak dawno twórcy "M jak miłość" uraczyli nas pełnym dramatów wątkiem ciąży i przedwczesnej śmierci. Mowa oczywiście o France, która urodziła Pawłowi (Rafał Mroczek) dziecko, a później umarła, gdyż wcielająca się w jej postać Dominika Kachlik postanowiła odejść z serialu. Nic zatem dziwnego, że na wieść o ciąży schorowanej Magdy widzowie zareagowali paniką. W sieci roi się od pełnych niepokoju komentarzy zwiastujących rychłą śmierć bohaterki kreowanej przez Annę Muchę. Ale mamy dobre wieści.

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Anna Mucha odchodzi z "M jak miłość"? Wiemy, co stanie się z Magdą

Po pierwsze, w 1957. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 listopada 2026 roku, Magda Budzyńska przejdzie specjalistyczne badania, a kardiolog uspokoi ją i Andrzeja. Ciąża wprawdzie będzie wymagała szczególnej ostrożności, jednak lekarz oświadczy, że bohaterka jak najbardziej ma szansę na bezpieczne urodzenie dziecka. Po drugie, Super Express zdołał ustalić, że Anna Mucha nie zniknie z serialu i jest uwzględniona w nowych odcinkach scenariusza.

Oddzielnego komentarza w sprawie udzieliła też Karolina Baranowska z firmy produkującej serial, nie chciała jednak zdradzać tego, co rzeczywiście wydarzy się w serialu.

Jest mnóstwo przeróżnych komentarzy dotyczących "M jak miłość" i nie jesteśmy w stanie komentować wszystkich pomysłów widzów. Cieszymy się, że nasz serial niezmiennie od ponad 26 lat budzi tak wielkie emocje. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, a wkrótce będzie jasne jak potoczą się bieżące wątki - oświadczyła reprezentantka aktorki.

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