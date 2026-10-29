Anna Mucha zniknie z "M jak miłość"?! Znamy prawdę. Mamy komentarz produkcji

Kasia Kowalska
2026-10-29 15:07

W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" Budzyńskich czeka nie lada dramat, a fani polskiej telenoweli zaczęli już panikować. Czy Magda umrze, a Anna Mucha odejdzie z obsady? Mamy odpowiedź!

Anna Mucha zniknie z M jak miłość?
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

Grana przez Annę Muchę Magda Budzyńska z "M jak miłość" nie miała łatwego życia, a na przestrzeni lat mierzyła się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi. Po przeszczepie serca macierzyństwo wydawało się dla niej czymś niemożliwym, ale scenarzyści uznali, że czas najwyższy powiększyć ich rodzinę i tak oto nasza droga Magda jest w ciąży. Czy skończy się ona dla niej tragicznie?

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki 

Fani "M jak miłość" boją się o życie Magdy. Skończy jak Franka?

Nie tak dawno twórcy "M jak miłość" uraczyli nas pełnym dramatów wątkiem ciąży i przedwczesnej śmierci. Mowa oczywiście o France, która urodziła Pawłowi (Rafał Mroczek) dziecko, a później umarła, gdyż wcielająca się w jej postać Dominika Kachlik postanowiła odejść z serialu. Nic zatem dziwnego, że na wieść o ciąży schorowanej Magdy widzowie zareagowali paniką. W sieci roi się od pełnych niepokoju komentarzy zwiastujących rychłą śmierć bohaterki kreowanej przez Annę Muchę. Ale mamy dobre wieści.

PRZECZYTAJ TEŻ: Sebastian Dela zachwyca w serialu "SOR". Widzowie porównują go do Żmijewskiego w "Na dobre i na złe"

Anna Mucha odchodzi z "M jak miłość"? Wiemy, co stanie się z Magdą

Po pierwsze, w 1957. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 listopada 2026 roku, Magda Budzyńska przejdzie specjalistyczne badania, a kardiolog uspokoi ją i Andrzeja. Ciąża wprawdzie będzie wymagała szczególnej ostrożności, jednak lekarz oświadczy, że bohaterka jak najbardziej ma szansę na bezpieczne urodzenie dziecka. Po drugie, Super Express zdołał ustalić, że Anna Mucha nie zniknie z serialu i jest uwzględniona w nowych odcinkach scenariusza.

Oddzielnego komentarza w sprawie udzieliła też Karolina Baranowska z firmy produkującej serial, nie chciała jednak zdradzać tego, co rzeczywiście wydarzy się w serialu.

Jest mnóstwo przeróżnych komentarzy dotyczących "M jak miłość" i nie jesteśmy w stanie komentować wszystkich pomysłów widzów. Cieszymy się, że nasz serial niezmiennie od ponad 26 lat budzi tak wielkie emocje. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków, a wkrótce będzie jasne jak potoczą się bieżące wątki - oświadczyła reprezentantka aktorki.

PRZECZYTAJ TEŻ: Anna Dymna krótko o Englert: "świetna jest!" Aktorka została jej chrzestną

M jak miłość. Anna Mucha pierwszy raz o ciąży Magdy. Aktorka naprawdę spodziewa się dziecka?!
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

M JAK MIŁOŚĆ
POLSKIE SERIALE
Anna Mucha

ROLKI