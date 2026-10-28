46-letnia Monika Pyrek zmiotła konkurencję na gali! Wyglądała jak milion dolarów. Nawet Miss Polonia została w tyle

Monika Pyrek i była Miss Polonia na gali #Wszechmocne

To już piaty plebiscyt #Wszechmocne. Uroczysta gala, która odbyła się przy okazji wyłonienia laureatów plebiscytu organizowanego przez WP, była także okazją do zaprezentowania się polskich gwiazd w wieczorowych, niezwykle eleganckich kreacjach. Swoją stylizacją na kolana rzuciła 46-letnia Monika Pyrek, legendarna polska lekkoatletka, która ma w swoim dorobku m.in. dwa tytuły wicemistrzyni świata i srebrny medal mistrzostw Europy w skoku o tyczce. Monika Pyrek postawiła na klasyczny komplet w beżowym kolorze. Prezentowała się w nim niczym pani dyrektor wielkiej korporacji. Ogólnie była lekkoatletka wyglądała jak milion dolarów. Ze swoją stylizacją zostawiła w tyle nawet Maję Klajdę, Miss Polonia z 2024 roku, czy Agnieszkę Hyży, Agnieszkę Kaczorowską i Joannę Przetakiewicz, Trzeba jednak przyznać, że wszystkie panie wyglądały fantastycznie. Zresztą, zobaczcie sami na zdjęciach galerii.

Anastazja Kuś w króciutkiej mini na gali. Przyćmiła Natalię Bukowiecką i Ewę Swobodę?

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Laureatki plebiscytu #Wszechmocne 2026. Lista

Uroczystą galę prowadziła Anna Kalczyńska, a za oprawę muzyczną odpowiadały m.in. dwie znakomite wokalistki: Natalia Kukulska i Zalia. Poniżej prezentujemy listę laureatek w plebiscycie #Wszechmocne 2026:

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Monika Pyrek w zmysłowej kreacji! Gwiazdy sportu były na miejscu

#Wszechmocne w macierzyństwie: Zofia Ożarek-Wodzinowska , czyli "MigatoMama".

, czyli "MigatoMama". #Wszechmocne w sporcie: Maja Chwalińska (za występ w Roland Garros 2026, po którym awansowała na awansowała na 21 miejsce rankingu WTA)

(za występ w Roland Garros 2026, po którym awansowała na awansowała na 21 miejsce rankingu WTA) #Wszechmocne dla społeczeństwa: Ewa Drobek (nauczycielka, finalistka konkursu Global Teacher Prize)

(nauczycielka, finalistka konkursu Global Teacher Prize) #Wszechmocne w sieci: dr Agnieszka Nalewczyńska (ginekolożka edukująca Polaków w zakresie zdrowia intymnego)

(ginekolożka edukująca Polaków w zakresie zdrowia intymnego) #Wszechmocne w biznesie: Beata Śniechowska (szefowa kuchni, restauratorka i pierwsza Polka w historii nagrodzona gwiazdką Michelin)

(szefowa kuchni, restauratorka i pierwsza Polka w historii nagrodzona gwiazdką Michelin) #Wszechmocne w sztuce: Agata Turkot (za rolę w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego)

(za rolę w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego) #Wszechmocne w popkulturze: Zalia (nagrodzona Fryderykami 2026 dla albumu i singla roku pop, headlinerka Męskiego Grania Orkiestry)

(nagrodzona Fryderykami 2026 dla albumu i singla roku pop, headlinerka Męskiego Grania Orkiestry) #Wszechmocne w nauce: dr Katarzyna Nowak (badaczka ssaków, ekolożka i pierwsza Polka uhonorowana międzynarodową nagrodą Planet Earth Award 2026)

(badaczka ssaków, ekolożka i pierwsza Polka uhonorowana międzynarodową nagrodą Planet Earth Award 2026) #Wszechmocne w dziennikarstwie: Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus (stworzyły reportaż audio "Miłość w czasach AI" dla Radia 357)

(stworzyły reportaż audio "Miłość w czasach AI" dla Radia 357) #Wszechmocne dla planety: Dominika Marć (ambasadorka programu "Zakorzenione", który wspiera działania prośrodowiskowe na obszarach wiejskich)

(ambasadorka programu "Zakorzenione", który wspiera działania prośrodowiskowe na obszarach wiejskich) #Wszechmocne wśród kobiet: Angelika Leszczyńska (współzałożycielka i Prezeska Fundacji Złotowianki)

Monika Pyrek wspiera utalentowanych sportowców. Pomogła już Aleksandrze Mirosław