46-letnia Monika Pyrek zmiotła konkurencję na gali! Wyglądała jak milion dolarów. Nawet Miss Polonia została w tyle

Monika Pyrek i była Miss Polonia na gali #Wszechmocne
To już piaty plebiscyt #Wszechmocne. Uroczysta gala, która odbyła się przy okazji wyłonienia laureatów plebiscytu organizowanego przez WP, była także okazją do zaprezentowania się polskich gwiazd w wieczorowych, niezwykle eleganckich kreacjach. Swoją stylizacją na kolana rzuciła 46-letnia Monika Pyrek, legendarna polska lekkoatletka, która ma w swoim dorobku m.in. dwa tytuły wicemistrzyni świata i srebrny medal mistrzostw Europy w skoku o tyczce. Monika Pyrek postawiła na klasyczny komplet w beżowym kolorze. Prezentowała się w nim niczym pani dyrektor wielkiej korporacji. Ogólnie była lekkoatletka wyglądała jak milion dolarów. Ze swoją stylizacją zostawiła w tyle nawet Maję Klajdę, Miss Polonia z 2024 roku, czy Agnieszkę Hyży, Agnieszkę Kaczorowską i Joannę Przetakiewicz, Trzeba jednak przyznać, że wszystkie panie wyglądały fantastycznie. Zresztą, zobaczcie sami na zdjęciach galerii.
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Laureatki plebiscytu #Wszechmocne 2026. Lista
Uroczystą galę prowadziła Anna Kalczyńska, a za oprawę muzyczną odpowiadały m.in. dwie znakomite wokalistki: Natalia Kukulska i Zalia. Poniżej prezentujemy listę laureatek w plebiscycie #Wszechmocne 2026:
Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Monika Pyrek w zmysłowej kreacji! Gwiazdy sportu były na miejscu
- #Wszechmocne w macierzyństwie: Zofia Ożarek-Wodzinowska, czyli "MigatoMama".
- #Wszechmocne w sporcie: Maja Chwalińska (za występ w Roland Garros 2026, po którym awansowała na awansowała na 21 miejsce rankingu WTA)
- #Wszechmocne dla społeczeństwa: Ewa Drobek (nauczycielka, finalistka konkursu Global Teacher Prize)
- #Wszechmocne w sieci: dr Agnieszka Nalewczyńska (ginekolożka edukująca Polaków w zakresie zdrowia intymnego)
- #Wszechmocne w biznesie: Beata Śniechowska (szefowa kuchni, restauratorka i pierwsza Polka w historii nagrodzona gwiazdką Michelin)
- #Wszechmocne w sztuce: Agata Turkot (za rolę w filmie "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego)
- #Wszechmocne w popkulturze: Zalia (nagrodzona Fryderykami 2026 dla albumu i singla roku pop, headlinerka Męskiego Grania Orkiestry)
- #Wszechmocne w nauce: dr Katarzyna Nowak (badaczka ssaków, ekolożka i pierwsza Polka uhonorowana międzynarodową nagrodą Planet Earth Award 2026)
- #Wszechmocne w dziennikarstwie: Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus (stworzyły reportaż audio "Miłość w czasach AI" dla Radia 357)
- #Wszechmocne dla planety: Dominika Marć (ambasadorka programu "Zakorzenione", który wspiera działania prośrodowiskowe na obszarach wiejskich)
- #Wszechmocne wśród kobiet: Angelika Leszczyńska (współzałożycielka i Prezeska Fundacji Złotowianki)
Monika Pyrek wspiera utalentowanych sportowców. Pomogła już Aleksandrze Mirosław