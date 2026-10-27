Ewa Pajor życie prywatne. Otworzyła się w rozmowie z Ewą Drzyzgą! Jedna osoba jest szczególnie ważna

Ewa Pajor druga w w plebiscycie Złota Piłka. Wcześniej otworzyła się w rozmowie z Ewą Drzyzgą

Ewa Pajor jako druga przedstawicielka Polski znalazła się na drugim miejscu w plebiscycie Złotej Piłki. Wydawało się, że po tym jak drugim najlepszym piłkarzem świata został Robert Lewandowski (zdaniem wielu ekspertów Polak zasłużył wówczas na pierwsze miejsce), długo nikt nie zbliży się do tego osiągnięcia. Kapitan naszej żeńskiej reprezentacji jednak w całym sezonie prezentowała znakomitą formę i zostało to docenione przez głosujących. Na gali Złotej Piłki wystrojona Ewa Pajor zadała szyku, podobnie jak robi to na co dzień na boisku. Warto dodać, że na sali nasza napastniczka siedziała w pierwszym rzędzie obok tuzów męskiego futbolu, takich jak Kylian Mbappe czy Michael Olise. Zapewne nie ma w tym przypadku, bo sezon 2025/26 był dla Ewy Pajor wyśmienity zarówno pod względem drużynowym (wygrała Ligę Mistrzyń, hiszpańską Liga F i Puchar Królowej), jak i indywidualnym (została królową strzelców LM). Oczywiście o piłkarskich dokonaniach napastniczki FC Barcelona i reprezentacji Polski kibice wiedzą doskonale. Jeśli chodzi o życie prywatne Ewy Pajor, sprawa wygląda zgoła inaczej. Coś jednak wiadomo. Piłkarka kiedyś mocno otworzyła się w rozmowie z Ewą Drzyzgą w "Dzień dobry TVN".

Galeria: Ewa Pajor poza boiskiem

Ewa Pajor siostra. Paulina była z nią w trudnych chwilach

Gwiazda naszej kadry nie mówi o tym, czy jest z kimś w związku. Wiemy za to, że szczególnie ważną osobą w jej życiu jest siostra Paulina. To z nią grała w drużynie w początkowych etapach kariery. Siostra Ewy Pajor była z nią nie tylko w dobrych momentach. Przyszła kapitan naszej reprezentacji w przeszłości mierzyła się z problemami zdrowotnymi, m.in. z kontuzją kolana czy anemią. Jak to przyjmowali jej rodzice?

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Chyba po prostu ufali, że damy radę, oczywiście też opieka, jaka była w tamtym klubie, była niesamowita i jakby wspólnie dążyliśmy do tego, abyśmy te wszystkie przeciwności po prostu przezwyciężyli. (...) Te ciężkie momenty gdzieś tam przeżywałyśmy wspólnie z moją siostrą. Tak naprawdę ona widziała to, co przeżywałam po każdym treningu, jak trudno było

- wspominała Ewa Pajor w rozmowie z Ewą Drzyzgą. W tym samym wywiadzie nie zabrakło też lżejszych tematów. Druga piłkarka świata mówiła m.in. o swoich kulinarnych upodobaniach. Okazało się, że gwiazda Barcelony lubi naleśniki z jogurtem i masłem orzechowym, a także owsiankę i pankejki. A co Ewa Pajor robi w czasie wolnym? Układa klocki lego. To podobno jej sposób na relaks.

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