Liszowska i Herbuś z wielkimi dekoltami, ale wszystkich przyćmiła 45-letnia dziennikarka sportowa! Po prostu zjawiskowa

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-27 19:11

Gala Telekamery 2026 pełna była elegancji i przepychu. Jak zwykle przy tego typu okazjach na pierwszy plan wysunęły się kreacje gwiazd. Uwagę przykuły m.in. Joanna Liszowska i Edyta Herbuś, które pokazały się w strojach z wielkimi dekoltami. Wszystkich jednak przyćmiła zjawiskowa 45-letnia dziennikarka sportowa - Daria Kabała-Malarz. W galerii pokazujemy niesamowite zdjęcia z gali Telekamery 2026.

Daria Kabała-Malarz przyćmiła Joannę Liszowską i Edytę Herbuś na gali Telekamery 2026

Ależ to była wielka gala! Telekamery 2026 dostarczyły emocji nie tylko związanych z wynikami prestiżowego plebiscytu, lecz także z stylizacjami gwiazd obecnych na imprezie. Od początku uwagę zgromadzonych przykuwały Edyta Herbuś i Joanna Liszowska, które postawiły na odważne kreacje z wielkimi dekoltami. Niektórzy ludzie wstydzili się nawet patrzeć na tancerką i aktorkę. Obie panie jednak przyćmiła 45-letnia dziennikarka sportowa, która raczej nie jest znana z udziału w tego typu wydarzeniach. Daria Kabała-Malarz z Canal + wyglądała zjawiskowo, a jej czarna suknia była połączeniem elegancji i pewnej drapieżności. Udział dziennikarki znanej przede wszystkim ze sportowych aren absolutnie nie był przypadkowy. Daria Kabała-Malarz w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia zgarnęła bowiem statuetkę w kategorii "Komentator/Dziennikarz sportowy". Na gali, która odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie, poza dziennikarką Canal +, Joanną Liszowską czy Edytą Herbuś zobaczyć można było wiele innych gwiazd z polskiego topu. Zdjęcia z gali Telekamery 2026 obejrzycie w galerii poniżej. 

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Edyta Herbuś i Joanna Liszowska na gali. Na miniaturze Daria Kabała-Malarz. O Telekamerach przeczytasz na SE.
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Telekamery 2026 wyniki w poszczególnych kategoriach

Daria Kabała-Malarz w pokonanym polu zostawiła inne wielkie postacie polskiego dziennikarstwa sportowego. Poza nią wśród nominowanych znaleźli się bowiem: 

  • Jakub Bednaruk (Polsat Sport)
  • Mateusz Borek (TVP Sport, Kanał Sportowy)
  • Piotr Dumanowski i Dominik Guziak (Eleven Sports, wspólna nominacja)
  • Andrzej Janisz (Polskie Radio)
  • Kacper Merk (TVN/Eurosport/TVP Info)
  • Maja Strzelczyk (TVP Sport)
  • Andrzej Twarowski (CANAL+)
  • Krzysztof Wanio (Polsat Sport)

W innych kategoriach plebiscytu Telekamery 2026 zwyciężyli: 

  • Barbara Bursztynowicz (aktorka)
  • Michał Sikorski (aktor)
  • Alicja Majewska (juror)
  • Elżbieta Romanowska (prezenter/gospodarz show)
  • Love is Blind: Polska (format rozrywkowy)
  • Gamou Fall (olśnienie Tele Tygodnia)
  • Szpital św. Anny (serial)

Oprócz tego specjalną Telekamerę dostał aktor Michał Żebrowski jako osobowość, która "niezmiennie towarzyszy wszystkim Polakom". 

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