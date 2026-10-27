Liszowska i Herbuś z wielkimi dekoltami, ale wszystkich przyćmiła 45-letnia dziennikarka sportowa! Po prostu zjawiskowa

Daria Kabała-Malarz przyćmiła Joannę Liszowską i Edytę Herbuś na gali Telekamery 2026

Ależ to była wielka gala! Telekamery 2026 dostarczyły emocji nie tylko związanych z wynikami prestiżowego plebiscytu, lecz także z stylizacjami gwiazd obecnych na imprezie. Od początku uwagę zgromadzonych przykuwały Edyta Herbuś i Joanna Liszowska, które postawiły na odważne kreacje z wielkimi dekoltami. Niektórzy ludzie wstydzili się nawet patrzeć na tancerką i aktorkę. Obie panie jednak przyćmiła 45-letnia dziennikarka sportowa, która raczej nie jest znana z udziału w tego typu wydarzeniach. Daria Kabała-Malarz z Canal + wyglądała zjawiskowo, a jej czarna suknia była połączeniem elegancji i pewnej drapieżności. Udział dziennikarki znanej przede wszystkim ze sportowych aren absolutnie nie był przypadkowy. Daria Kabała-Malarz w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia zgarnęła bowiem statuetkę w kategorii "Komentator/Dziennikarz sportowy". Na gali, która odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie, poza dziennikarką Canal +, Joanną Liszowską czy Edytą Herbuś zobaczyć można było wiele innych gwiazd z polskiego topu. Zdjęcia z gali Telekamery 2026 obejrzycie w galerii poniżej.

Aż włos się jeży, co wypisują do znanej dziennikarki Canal+. Musiała pójść z tym na policję

83

Telekamery 2026 wyniki w poszczególnych kategoriach

Daria Kabała-Malarz w pokonanym polu zostawiła inne wielkie postacie polskiego dziennikarstwa sportowego. Poza nią wśród nominowanych znaleźli się bowiem:

Jakub Bednaruk (Polsat Sport)

Mateusz Borek (TVP Sport, Kanał Sportowy)

Piotr Dumanowski i Dominik Guziak (Eleven Sports, wspólna nominacja)

Andrzej Janisz (Polskie Radio)

Kacper Merk (TVN/Eurosport/TVP Info)

Maja Strzelczyk (TVP Sport)

Andrzej Twarowski (CANAL+)

Krzysztof Wanio (Polsat Sport)

W innych kategoriach plebiscytu Telekamery 2026 zwyciężyli:

Barbara Bursztynowicz (aktorka)

Michał Sikorski (aktor)

Alicja Majewska (juror)

Elżbieta Romanowska (prezenter/gospodarz show)

Love is Blind: Polska (format rozrywkowy)

Gamou Fall (olśnienie Tele Tygodnia)

Szpital św. Anny (serial)

Oprócz tego specjalną Telekamerę dostał aktor Michał Żebrowski jako osobowość, która "niezmiennie towarzyszy wszystkim Polakom".

Piękna dziennikarka TVP zadała szyku na gali Ekstraklasy. Trudno oderwać od niej wzrok. Co za kreacja!