Złota Piłka: Lamine Yamal z porażką, a jego młodszy brat skradł show na czerwonym dywanie!

Podczas uroczystości Lamine Yamal pojawił się na czerwonym dywanie w otoczeniu najważniejszych osób ze swojego życia, w tym zachwycającej partnerki Ines Garcii oraz dumnej matki Sheili Ebany, która zabrała ze sobą małego Keyne'a. To właśnie młodszy brat piłkarza stał się największą sensacją londyńskiego wieczoru! Kiedy bliscy Yamala dotarli pod gmach London Palladium, zgromadzeni fani zareagowali ogromnym entuzjazmem, natomiast służby porządkowe i organizatorzy przyjęli ich z honorami należnymi najważniejszym gościom. Prowadzony za ręce przez mamę i tatę maluch przeszedł po dywanie z niezwykłą swobodą, przypominając już doświadczoną gwiazdę show-biznesu!

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Lamine Yamal bez Złotej Piłki, ale jego brat Keyne podbija internet

Materiały wideo oraz fotografie dokumentujące to wydarzenie natychmiast zalały portale społecznościowe i zyskały ogromną popularność w sieci. Internauci z różnych zakątków globu komentują zachowanie ubranego w mały, elegancki garnitur chłopca, który świetnie poradził sobie w otoczeniu fotoreporterów. W pewnej chwili zmęczony wydarzeniem maluch zrobił jednak przejętą minę i mocno przytulił się do swojego taty bezpośrednio na czerwonym dywanie. Nie jest to zresztą debiut małego Keyne'a w roli ulubieńca publiczności, ponieważ podobną furorę zrobił już wcześniej, tuż po wygranym przez reprezentację Hiszpanii finale mistrzostw świata.

Mimo że najważniejszy tytuł tego wieczoru trafił w ręce Harry'ego Kane'a, Yamal także miał powody do zadowolenia. Zawodnik FC Barcelony po raz trzeci z rzędu zdobył statuetkę dla najlepszego piłkarza młodego pokolenia, choć otwarcie przyznawał, że celował w główne trofeum, a nagrodę dla juniora chętnie przekazałby swojemu koledze, Pau Cubarsiemu. Gwiazdor musiał na razie odłożyć marzenia o Złotej Piłce na później, jednak zdaniem komentatorów oraz fanów jego triumf w głównej kategorii to wyłącznie kwestia czasu.

Poniżej możesz zobaczyć, jak młodziutki Keyne z rodzicami prezentował się na czerwonym dywanie Złotej Piłki.

A young star shining on the red carpet ✨ #ballondor https://t.co/eUnGBht8Fk— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026