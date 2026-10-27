Dziewczyna Bartłomieja Lemańskiego przerwała milczenie o związku z siatkarzem: „Trzeba było podjąć tę decyzję”

Bartłomiej Lemański w reprezentacji Polski zadebiutował już w 2017 roku, ale jego kariera była drogą krętą i wyboistą. Uznawany od dawna za wielki talent zawodnik zmagał się z wypaleniem sportowym i depresją. Problemy mentalne wpłynęły bardzo negatywnie na jego formę - presja w silnych klubach, kontuzje i oczekiwania kibiców odbijały się na jego dyspozycji. Dziś 30-latek studiuje psychologię, specjalizuje się w psychologii sportu i otwarcie mówi o znaczeniu zdrowia psychicznego w sporcie.

Bartłomiej Lemański przeżył trudne chwile. Depresja niemal zakończyła jego karierę

W tym wszystkim kluczową rolę odgrywa jego dziewczyna Dominika. Para jest razem od lat, a siatkarz pisze o ukochanej, że jest dla niego "największym wsparciem".

- Najbliżsi, w tym moja dziewczyna, to osoby, z którymi zawsze mogę porozmawiać o kotłowaniu się myśli, zawieszaniu i gotującej się głowie - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika. Jest dla siatkarza największym wsparciem, zaraziła go pasją

Teraz Bartłomiej Lemański i jego dziewczyna Dominika gościli w studiu „Dzień Dobry TVN”. Ukochana siatkarza zdradziła, że musiała podjąć trudną decyzję, rezygnując z własnej kariery.

- Jak się poznaliśmy, Bartek wtedy grał w Rzeszowie, a ja byłam stewardessą, więc żeby to w ogóle wypaliło, trzeba było podjąć tę decyzję, bo moje możliwości były jednak ograniczone - stwierdziła ukochana siatkarza.

Bartłomiej Lemański i Dominika Pakieła zdradzili, że są zaręczeni i planują ślub.

- Planujemy. Nie mamy jeszcze ustalonego terminu, ale chęci są i burza pomysłów - wyjawił siatkarz.

GALERIA: Bartłomiej Lemański i jego narzeczona Dominika

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