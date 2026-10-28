Dariusz Szpakowski z żoną na salonach. Wzbudzili sensację! Najnowsze zdjęcia pary

Dariusz Szpakowski z żoną na gali Telekamery 2026. Wcześniej wrócił do komentowania w TVP

Dariusz Szpakowski i jego żona Grażyna Strachowa uświetnili swoją obecnością galę Telekamery 2026. Pojawienie się małżonków w Muzeum Polin w Warszawie, gdzie odbywała się impreza, wywołało wielkie poruszenie. Wielkie gwiazdy lgnęły do słynnego komentatora i jego żony niczym pszczoły do miodu. Widać było, jak wielkim szacunkiem cieszy się Dariusz Szpakowski, który ku uciesze fanów powrócił do komentowania meczów na żywo. Ostatnio widzowie TVP mogli go słuchać podczas szlagierowego meczu Ligi Mistrzów: Bayern Monachium - Arsenal Londyn. Wcześniej dziennikarz zdradził, że miał pewnego rodzaju problemy zdrowotne, ale nie chciał o nich szerzej mówić.

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Podzielę się tylko nauką: warto się badać. Naprawdę warto, to nie jest puste hasło. Warto chodzić do specjalistów, nie uspokajać się tylko badaniem krwi, bo ono nie wychwyci wszystkiego. Przegląd auta trzeba robić, a gdy licznik kilometrów jest duży, to tym bardziej. Badajcie się proszę, róbcie to często, bo jest tak, że czasem na badaniu nic nie miałeś, a za chwilę na kolejnym już masz. I nie dajcie się uspokoić tym, że badanie krwi nic niepokojącego nie pokazało. Nie lekceważcie żadnej dolegliwości, czy jesteście młodzi czy starsi. Po to są na świecie specjaliści

- podkreślił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP Dariusz Szpakowski. Na szczęście wygląda na to, że jego kłopoty zdrowotne minęły. Najlepszym na to dowodem jest obecność komentatora i jego żony na gali Telekamery 2026.

Galeria: Telekamery 2026. Dariusz Szpakowski z żoną i inne gwiazdy

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Legendarny komentator TVP zapewne z zapartym tchem śledził rozstrzygnięcia plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia w kategorii "Komentator/Dziennikarz sportowy". Zwyciężczynią okazała się Daria Kabała-Malarz z Canal +. Dziennikarka przy okazji zachwyciła swoją kreacją. Jej stylizacja przyćmiła nawet Edytę Herbuś i Joannę Liszowską, które wystąpiła w sukniach z wielkimi dekoltami.

Dariusz Szpakowski i Grażyna Strachota. Historia miłości: najpierw kosz, potem ślub

Historia miłości Dariusza Szpakowskiego i Grażyny Strachoty zaczęła się w teatrze - Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy - wspomniał w rozmowie z "SE" Dariusz Szpakowski. Potem jednak drogi aktorki i komentatora przecięły się w kolejce do wyciągu narciarskiego.

Jako dżentelmen przepuściłem w kolejce ją i jej koleżankę. Podziękowała i zjechała ze stoku

- zdradził komentator. Co ciekawe, Grażyna Strachota z początków znajomości pamięta próbę podrywu, która skończyła się daniem kosza. Jak się okazało, nie na długo, bo wkrótce zostali parą. Ślub wzięli w 1992 roku, a potem na świat przyszły ich dwie córki: Julia i Gabriela.

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