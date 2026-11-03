Weszliśmy do domu z "Big Brothera"! To willa niczym z koszmaru. A przecież minęło dopiero 7 lat

Weszliśmy do domu z "Big Brothera" z 2019 r. Widok łamie serce

Dom Wielkiego Brata był prawdziwą perełką. Posiadłość z "Big Brothera" z 2019 r. liczyła niemal 1000 metrów kwadratowych, a jej mieszkańcy mogli korzystać z przestronnych pomieszczeń, dwóch basenów, ogrodu i stawu. Widzowie doskonale pamiętają różowe kanapy, nowoczesne wyposażenie oraz słynny pokój zwierzeń, w którym uczestnicy rozmawiali z Wielkim Bratem. Właśnie w tej willi swoje przygody przeżywali między innymi Magda Wójcik, zwyciężczyni szóstej edycji, oraz Kamil Lemieszewski, triumfator kolejnej odsłony show.

Po zakończeniu telewizyjnych produkcji budynek zaczął niszczeć. Zniknęło wyposażenie, pomieszczenia zostały zdewastowane, a okna i ściany pokryły się graffiti. W basenach nie było już krystalicznie czystej wody, a wnętrza zamiast luksusem zaczęły straszyć zniszczeniami.

Dom zaskakująco szybko popadł w ruinę

W marcu 2023 roku willę odwiedzili byli uczestnicy programu. Nie kryli rozczarowania tym, co zastali na miejscu. Wspomnienia z czasów telewizyjnego show zderzyły się z obrazem opuszczonego i rozgrabionego budynku. Po pięknej willi pozostały ruiny.

Niestety, to nie był koniec nieszczęść. W nocy z 22 na 23 maja 2024 roku w budynku wybuchł pożar. Ogień objął około 100 metrów kwadratowych, a z żywiołem walczyło sześć zastępów straży pożarnej. Informacja poruszyła również Magdę Wójcik, która w mediach społecznościowych napisała:

Mój dom się pali! Ale smutno.

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Willa była tłem dla "Big Brothera", a konkretnie dwóch edycji z 2019 r., a także dla "Top Model" i serialu "Pułapka". Teraz mogłaby posłużyć za plan horroru. Czy jest do odratowania?

W 2023 r. Paweł Naduk, który w 2013 r. stworzył projekt domu, twierdził, że budynek mógłby odzyskać dawny blask.

Nie jest jeszcze za późno i obiekt można uratować. Jego architektura to przede wszystkim forma skomponowana z krajobrazem i przestrzeń przenikających się wnętrz. Zachowane są podstawowe elementy budynku takie jak przeszklenia, posadzki, betonowe ściany i sufity, a zniszczenia dotyczą wyposażenia i wykończeń, które stosunkowo najłatwiej odtworzyć. Ale żeby nie stracić go zupełnie, trzeba się spieszyć i w pierwszej kolejności zabezpieczyć przed dalszą degradacją.

Byliśmy w środku willi i niestety nic nie wskazuje na to, że ktoś zajmie się budynkiem i ochroni przed całkowitym upadkiem. Niżej znajdziecie zdjęcia z wnętrza słynnego domu z "Big Brothera".

Madzia Wójcik zwyciężyła w show "Big Brother". Sprawdzamy, jak dziś wygląda i co u niej słychać!

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