Pierwszy polski "Idol" ruszył prawie 25 lat temu. Tak wyglądały początki wielkich gwiazd

Oryginalny format "Idol" wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie zadebiutował w telewizji ćwierć wieku temu - jesienią 2001 roku. Polska bardzo szybko podchwyciła ten pomysł i jako jeden z pierwszych krajów na świecie przygotowała własną odsłonę, którą telewizja Polsat zrealizowała na samym początku 2002 roku. Muzyczne widowisko cieszyło się ogromnym, wręcz niespodziewanym zainteresowaniem widzów, a w gronie uczestników znalazło się wielu debiutantów, którzy z czasem wyrośli na niezwykle cenionych w branży artystów.

Pierwszy "Idol" w Polsacie. Kuba Wojewódzki i Elżbieta Zapendowska byli w pamiętnym jury

Stacja oficjalnie zapowiedziała start nowego widowiska zaraz po Nowym Roku. Zgłoszeń na castingi było mnóstwo, ale oceniający przepuścili do odcinków telewizyjnych tylko 48 uczestników. Na sukces pierwszej edycji "Idola" zapracowało wyraziste jury, którego cięte riposty, specyficzny humor i wzajemne utarczki słowne do dziś są często wspominane przez widzów programów rozrywkowych. W tym legendarnym składzie zasiedli nieżyjący już krytyk muzyczny Robert Leszczyński, autor tekstów Jacek Cygan, prezenter Kuba Wojewódzki oraz mało znana wówczas szerszej publiczności nauczycielka wokalu Elżbieta Zapendowska. Chociaż gospodarzem wszystkich odsłon był Maciej Rock, mało kto dziś pamięta, że w debiutanckim sezonie u jego boku występowała również Paulina Jaskólska.

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Wygrała Alicja Janosz. Zobacz archiwalne zdjęcia uczestników

Finał programu składał się z dziesięciorga najlepszych wokalistów. Do tego decydującego etapu nie zdołała awansować m.in. Paulina Ignasiak, która później zyskała rozpoznawalność pod pseudonimem Paulla. W finałowej dziesiątce zabrakło też miejsca dla późniejszych solistów znanych z teleturnieju "Jaka to melodia?", czyli Anety Figiel oraz Marcina Mrozińskiego, który w 2010 roku reprezentował nasz kraj na Eurowizji.

Stawkę na dziesiątej pozycji zamknął obecny Minister Sportu i Turystyki - Jakub Rutnicki, ósma lokata przypadła w udziale Ani Dąbrowskiej, natomiast piąte miejsce zajął Tomasz Makowiecki. Na samym podium również znalazły się postacie doskonale znane opinii publicznej.

Główną nagrodę - kontrakt fonograficzny - wywalczyła młodziutka Alicja Janosz, która zdobyła aż 40 procent głosów telewidzów. Pierwsza triumfatorka polskiego "Idola" powróciła zresztą niedawno pamięcią do swoich dawnych relacji z Kubą Wojewódzkim oraz zamieszania wokół pamiętnej piosenki "Zbudziłam się". Na drugim miejscu rywalizację ukończyła Ewelina Flinta, a trzecią pozycję zajął Szymon Wydra, współzałożyciel grupy Carpe Diem.

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Zalewski i Brodka wśród zwycięzców kolejnych edycji. Dziś po show nie ma śladu

Ogromny sukces inauguracyjnego sezonu sprawił, że kolejne edycje cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Na przesłuchania do "Idola" ściągały tysiące marzących o sławie wokalistów-amatorów, a począwszy od drugiej edycji do etapu telewizyjnego kwalifikowano już około stu wykonawców. W następnych latach kolejne odsłony programu wygrali Krzysztof Zalewski, Monika Brodka oraz Maciej Silski. Po czwartym sezonie muzyczne show na długie lata zeszło z anteny, a regularnie pojawiające się pogłoski o jego wznowieniu nie przekładały się na realia. Format doczekał się w końcu piątej i jak dotąd ostatniej edycji w 2016 roku, w której najlepszy okazał się Mariusz Dyba.

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