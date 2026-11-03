Tak dziś wygląda grób Witolda Pyrkosza. Do gwiazdy "M jak miłość" dołączyła żona Krystyna

Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 r w w Warszawie, w wieku 90 lat, wskutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. W lipcu tego samego roku fani "M jak miłość" pożegnali Lucjana Mostowiaka. 1 października 2026 r. do męża dołączyła żona Witolda, Krystyna. 1 listopada grób Pyrkoszów utonął w zniczach. Jak teraz wygląda?

Miłość Witolda i Krystyny Pyrkoszów

Witold Pyrkosz był żonaty dwa razy. Pierwszą żoną była Ewa Bilewska, z którą miał syna Pawła. Od 28 lipca 1964 aż do śmierci jego małżonką była Krystyna, z którą miał dwoje dzieci: syna Witolda i córkę Katarzynę. Kiedy się poznali on, już znany aktor był po trzydziestce, ona była jeszcze nastolatką. Różnica wieku wynosiła blisko 20 lat, Pyrkosz był rozwodnikiem i miał dziecko. A jednak ich miłość przetrwała aż do końca.

Teraz małżonkowie znów są razem. Grób Witolda i Krystyny Pyrkoszów dosłownie tonie w kwiatach i dwa dni po Święcie Zmarłych nadal palą się na nim znicze. Uwagę przykuwa jeden, bardzo wymowny szczegół.

Ten anioł nad nimi czuwa!

Krzyż jest biały na eleganckim, czarnym, marmurowym nagrobku jest biały, sosnowy. Na nagrobku państwa Pyrkosz ktoś posadził także małego, białego aniołka. Niechaj czuwa nad ich duszami przez wieczność!

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