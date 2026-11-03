Nie żyje 35-letnia wokalistka. Przegrała walkę z nowotworem

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-03 15:33

Nie żyje Nicole Taylor, wokalistka zespołu Taylor Red. Artystka zmarła w wieku 35 lat po długiej walce z nowotworem. Tragiczną wiadomość przekazały jej siostry, Nika i Natalie, z którymi Nicole występowała na scenie. W poruszającym nagraniu opowiedziały o okrutnej chorobie, która odebrała im ukochaną siostrę.

Uśmiechnięta Nicole Taylor w słuchawkach przed mikrofonem w studio. O jej śmierci po chorobie przeczytasz na SE.
Autor: Nicole Taylor/ Instagram

Nicole Taylor zmarła 28 września 2026 r., jednak informacja o jej śmierci została podana do publicznej wiadomości dopiero 2 listopada 2026 r. Jej siostry opublikowały w mediach społecznościowych nagranie, w którym nie były w stanie ukryć bólu po stracie. W poruszającym nagraniu wyjaśniły, z jak trudną diagnozą i leczeniem przez ostatnie lata zmagała się piosenkarka.

Nicole Taylor chorowała na raka. Siostry opowiedziały o jej walce

Problemy zdrowotne Nicole rozpoczęły się w 2022 r. Wtedy lekarze zdiagnozowali u niej raka piersi w trzecim stadium zaawansowania. Mimo poważnej choroby artystka starała się nie rezygnować z dotychczasowego życia. Jak opowiadała Natalie, nawet w trakcie chemioterapii Nicole pozostawała aktywna fizycznie i chodziła na treningi CrossFit.

Początkowo leczenie przynosiło obiecujące rezultaty. Niestety, z czasem okazało się, że choroba postępuje. Nowotwór osiągnął czwarte stadium, a walka o zdrowie piosenkarki zakończyła się tragicznie.

Siostry Nicole Taylor zamieściły poruszające nagranie

Nika i Natalie, które razem z Nicole tworzyły trio Taylor Red, zdecydowały się opowiedzieć o stracie na wspólnym profilu na Instagramie.

To nie jest film, który kiedykolwiek myślałyśmy, że będziemy musiały nagrać. Myślałyśmy, że Nicole będzie tu z nami, dzieląc się swoją historią ziemskiego uzdrowienia. Zamiast tego, opowiadamy o jej niebiańskim uzdrowieniu.

Siostry podziękowały również wszystkim, którzy okazali im wsparcie i przesłali kondolencje po śmierci Nicole. Pod nagraniem zamieściły fragment Ewangelii według św. Jana:

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne".

Śmierć Nicole Taylor to ogromna strata dla jej bliskich, a także fanów country.

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