Pierwsza para polskiego internetu doczekała się własnego serialu. Mamy zwiastun

Produkcja "Friz i Wersow. W drodze" przedstawia tytułową parę w zupełnie nowej życiowej roli. Twórcy, którzy przez lata gromadzili w polskiej sieci milionową widownię, są obecnie rodzicami dwójki dzieci i szukają balansu pomiędzy wychowywaniem pociech, relacją partnerską a realizacją celów biznesowych.

Zwiastun serialu "Friz i Wersow. W drodze" na Prime Video

Udostępniona zapowiedź zdradza, czego może spodziewać się publiczność. Zobaczymy w niej zarówno ważne chwile z codzienności Weroniki i Karola w kraju, jak i ujęcia z ich wyprawy kamperem po Stanach Zjednoczonych, gdzie czekają na nich zaskakujące zadania wymyślone przez znajomych. W wideo pojawiają się także bliscy oraz współpracownicy pary, w tym Łukasz Wojtyca znany jako Wujek Łuki, Hanna Puchalska, czyli Hi Hania, a także dawny członek EKIPY Mateusz Trąbka, działający pod pseudonimem Tromba. Ich relacje i wspomnienia wzbogacą historię Friza i Wersow, rzucając nowe światło na kluczowe momenty ich wspólnego życia i pokazując czasem zupełnie inną perspektywę tych wydarzeń.

Fabuła produkcji będzie rozwijać się równolegle na dwóch przeplatających się ze sobą płaszczyznach. Polskie wątki skupią się na oczekiwaniu na narodziny drugiego dziecka, rozwijaniu kolejnych przedsięwzięć oraz próbach godzenia obowiązków domowych z nieustanną aktywnością w sieci. Jednocześnie kamery zarejestrują amerykańską wyprawę kamperem, podczas której Karol i Weronika odwiedzą lokalizacje pełne ważnych dla nich wspomnień. Finałem tej podróży stanie się Las Vegas, gdzie małżonkowie rozpoczną przygotowania do odnowienia przysięgi małżeńskiej.

Kiedy premiera "Friz i Wersow. W drodze"? Znana jest dokładna data

Produkcja cofnie się również do wydarzeń z przeszłości bohaterów. Szczere rozmowy z Weroniką i Karolem, uzupełnione o komentarze ich przyjaciół oraz byłych współpracowników, przybliżą początki ich relacji, okres działalności EKIPY, największe triumfy, a także kryzysy w związku. Motyw przewodni to również opowieść o dojrzewaniu przed kamerami, ponieważ miliony internautów przez lata śledziły ich ewolucję od młodych youtuberów po małżonków, rodziców i biznesmenów. Format zestawi intymny charakter dokumentu z dobrze znaną fanom rozrywką, za którą pokochano Friza i Wersow. Jak wynika z informacji prasowej, liczący sześć odcinków serial dokumentalny trafi na platformę Prime Video już 18 listopada.

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