Pogoda na 11 listopada zaskoczy Polaków. IMGW zapowiada nagły skok temperatur

Prognoza pogody na listopad według synoptyków IMGW

Aktualne wyliczenia synoptyków zakładają, że w nocy z 3 na 4 listopada słupki rtęci spadną poniżej zera. W regionie Pomorza oraz na Kaszubach minimalna temperatura powietrza osiągnie poziom -2 stopni. Te pierwsze oznaki zbliżającej się zimy wzbudziły już niepokój wśród wielu mieszkańców naszego kraju i skutecznie przypomniały kierowcom o potrzebie zmiany opon w samochodach na zimowe.

W następnych dniach aura w Polsce wyraźnie się uspokoi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 stopni w południowych regionach do 11 stopni na północy oraz północnym zachodzie. Okazuje się jednak, że na rekordowo wysokie wskazania w tym miesiącu musimy jeszcze chwilę poczekać. Przeciwników zimowej aury z pewnością ucieszy wizualizacja świeżych danych z modelu ECMWF, którą opracował i przedstawił dr Alan Mandal z IMGW.

Jaka pogoda 11 i 12 listopada. IMGW wskazuje najcieplejsze regiony

Eksperci z IMGW na bieżąco odświeżają dziesięciodniową prognozę numeryczną. Szczególną uwagę zwracają maksymalne temperatury zapowiadane na 11 i 12 listopada, które sięgną od 15 do nawet 17 stopni w następujących regionach:

województwo małopolskie

województwo podkarpackie

województwo śląskie

województwo dolnośląskie

województwo lubelskie

województwo świętokrzyskie

województwo łódzkie

województwo opolskie

Obecne dane mocno oddalają wcześniejsze zapowiedzi o rychłym uderzeniu mrozu i obfitych opadów śniegu. Mieszkańcy Polski w pierwszych dniach drugiej dekady listopada mogą spodziewać się powrotu wyjątkowo łagodnej jesieni.

Gwałtowne ochłodzenie ma nadejść nad nasz kraj dopiero na przełomie listopada i grudnia. O wszelkich zmianach w wyliczeniach synoptyków będziemy informować w "Super Expressie".

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF