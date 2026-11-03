Pogoda na 11 listopada zaskoczy Polaków. IMGW zapowiada nagły skok temperatur

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Prognoza pogody na listopad według synoptyków IMGW
Aktualne wyliczenia synoptyków zakładają, że w nocy z 3 na 4 listopada słupki rtęci spadną poniżej zera. W regionie Pomorza oraz na Kaszubach minimalna temperatura powietrza osiągnie poziom -2 stopni. Te pierwsze oznaki zbliżającej się zimy wzbudziły już niepokój wśród wielu mieszkańców naszego kraju i skutecznie przypomniały kierowcom o potrzebie zmiany opon w samochodach na zimowe.
W następnych dniach aura w Polsce wyraźnie się uspokoi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 stopni w południowych regionach do 11 stopni na północy oraz północnym zachodzie. Okazuje się jednak, że na rekordowo wysokie wskazania w tym miesiącu musimy jeszcze chwilę poczekać. Przeciwników zimowej aury z pewnością ucieszy wizualizacja świeżych danych z modelu ECMWF, którą opracował i przedstawił dr Alan Mandal z IMGW.
Jaka pogoda 11 i 12 listopada. IMGW wskazuje najcieplejsze regiony
Eksperci z IMGW na bieżąco odświeżają dziesięciodniową prognozę numeryczną. Szczególną uwagę zwracają maksymalne temperatury zapowiadane na 11 i 12 listopada, które sięgną od 15 do nawet 17 stopni w następujących regionach:
- województwo małopolskie
- województwo podkarpackie
- województwo śląskie
- województwo dolnośląskie
- województwo lubelskie
- województwo świętokrzyskie
- województwo łódzkie
- województwo opolskie
Obecne dane mocno oddalają wcześniejsze zapowiedzi o rychłym uderzeniu mrozu i obfitych opadów śniegu. Mieszkańcy Polski w pierwszych dniach drugiej dekady listopada mogą spodziewać się powrotu wyjątkowo łagodnej jesieni.
Gwałtowne ochłodzenie ma nadejść nad nasz kraj dopiero na przełomie listopada i grudnia. O wszelkich zmianach w wyliczeniach synoptyków będziemy informować w "Super Expressie".