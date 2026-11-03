Pogoda na 11 listopada zaskoczy Polaków. IMGW zapowiada nagły skok temperatur

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-03 16:13

Najnowsze wyliczenia synoptyków na początek drugiej dekady listopada przynoszą niespodziewany dla wielu scenariusz dla naszego kraju. Choć niedawne analizy meteorologiczne zwiastowały szybkie nadejście zimy, to obecna prognoza pogody przygotowana przez IMGW zakłada gwałtowne ocieplenie w dniach 11 i 12 listopada. Przedstawiamy dokładne wyliczenia ekspertów.

Poprawa pogody w nowych prognozach dla Polski
Autor: Unsplash.com Poprawa pogody w nowych prognozach dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Prognoza pogody na listopad według synoptyków IMGW

Aktualne wyliczenia synoptyków zakładają, że w nocy z 3 na 4 listopada słupki rtęci spadną poniżej zera. W regionie Pomorza oraz na Kaszubach minimalna temperatura powietrza osiągnie poziom -2 stopni. Te pierwsze oznaki zbliżającej się zimy wzbudziły już niepokój wśród wielu mieszkańców naszego kraju i skutecznie przypomniały kierowcom o potrzebie zmiany opon w samochodach na zimowe.

W następnych dniach aura w Polsce wyraźnie się uspokoi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 stopni w południowych regionach do 11 stopni na północy oraz północnym zachodzie. Okazuje się jednak, że na rekordowo wysokie wskazania w tym miesiącu musimy jeszcze chwilę poczekać. Przeciwników zimowej aury z pewnością ucieszy wizualizacja świeżych danych z modelu ECMWF, którą opracował i przedstawił dr Alan Mandal z IMGW.

Jaka pogoda 11 i 12 listopada. IMGW wskazuje najcieplejsze regiony

Eksperci z IMGW na bieżąco odświeżają dziesięciodniową prognozę numeryczną. Szczególną uwagę zwracają maksymalne temperatury zapowiadane na 11 i 12 listopada, które sięgną od 15 do nawet 17 stopni w następujących regionach:

  • województwo małopolskie
  • województwo podkarpackie
  • województwo śląskie
  • województwo dolnośląskie
  • województwo lubelskie
  • województwo świętokrzyskie
  • województwo łódzkie
  • województwo opolskie

Obecne dane mocno oddalają wcześniejsze zapowiedzi o rychłym uderzeniu mrozu i obfitych opadów śniegu. Mieszkańcy Polski w pierwszych dniach drugiej dekady listopada mogą spodziewać się powrotu wyjątkowo łagodnej jesieni.

Gwałtowne ochłodzenie ma nadejść nad nasz kraj dopiero na przełomie listopada i grudnia. O wszelkich zmianach w wyliczeniach synoptyków będziemy informować w "Super Expressie".

Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Maksymalna temperatura powietrza. Prognoza pogody - model ECMWF
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