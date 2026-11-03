Grób Zenka z „Czterech pancernych i psa” zostanie zlikwidowany? Ruszyła akcja ratunkowa dla miejsca spoczynku Krzysztofa Litwina

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-11-03 12:45

Grób Krzysztofa Litwina, niezapomnianego Zenka z kultowego serialu „Czterej pancerni i pies”, znalazł się na liście mogił przeznaczonych do likwidacji. Na grobowcu artysty na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pojawiła się informacja, że wygasł okres nienaruszalności grobu, a w przypadku braku opłaty miejsce może zostać przeznaczone do kolejnego pochówku. Ostatecznie udało się jednak uniknąć najgorszego scenariusza.

Alarm na Cmentarzu Rakowickim

Na grobie Krzysztofa Litwina pracownicy Zarządu Cmentarzy Komunalnych umieścili kartkę informującą, że „wygasła nienaruszalność grobu artysty”, a nieopłacone miejsce może zostać ponownie wykorzystane. Sytuacja poruszyła środowisko artystyczne Krakowa, zwłaszcza że 8 listopada minie 26 lat od śmierci aktora.

W Polsce groby ziemne wymagają okresowego przedłużania opłat. Jeśli nikt nie dokona prolongaty, po upływie ustawowego okresu ochronnego miejsce może zostać przeznaczone do kolejnych pochówków. Tak właśnie stało się w przypadku mogiły jednego z najbardziej charakterystycznych aktorów związanych z Krakowem.

Nie tylko Zenek z „Pancernych”

Choć wielu widzów pamięta go przede wszystkim jako Zenka z serialu „Czterej pancerni i pies”, Krzysztof Litwin miał na koncie znacznie więcej ról. Wystąpił w blisko 80 filmach i produkcjach telewizyjnych. Zagrał m.in. w „Lalce”, „Przygodach psa Cywila”, „Rodzinie Leśniewskich” czy „Pieczonych gołąbkach”. Przez lata występował również na scenach teatralnych, zdobywając uznanie publiczności i krytyków.

Jego życie zawodowe i prywatne niemal w całości związane było z Krakowem. Ukończył liceum plastyczne w Zakopanem i Krakowie, a następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był nie tylko aktorem, ale również malarzem i artystą o wielu talentach.

Filar Piwnicy pod Baranami

Szczególne miejsce w życiorysie Krzysztofa Litwina zajmuje legendarna Piwnica pod Baranami. O jego roli w tworzeniu tego wyjątkowego środowiska artystycznego opowiedział „Super Expressowi” Bogdan Micek, dyrektor artystyczny Piwnicy pod Baranami.

– Krzysiu był związany z Piwnicą od samego początku, od lat 50. Początkowo nie był to jeszcze kabaret, lecz klub, w którym dyskutowano o poezji, sztuce i polityce. To właśnie Krzysiu napisał muzykę do pierwszego hymnu piwnicznego „Ja ci śrubkę wkręcę w radio”. Co ciekawe, stworzył ją, choć nie znał nut. Później, gdy klub przekształcił się w kabaret, świetnie odnalazł się w satyrze. Jeździł z nami na występy, również zagraniczne. Był niezwykle utalentowany. Skończył Akademię Sztuk Pięknych i malował obrazy – wspomina Bogdan Micek.

Szybka reakcja środowiska

Informacja o możliwej likwidacji mogiły wywołała natychmiastową reakcję osób związanych z krakowską kulturą.

– Gdy tylko dowiedziałem się, że grób ma zostać zlikwidowany, od razu zadzwoniłem do Zarządu Cmentarzy Komunalnych z prośbą o wstrzymanie tych działań. W międzyczasie znalazła się jednak osoba z rodziny Krzysztofa, która opłaciła prolongatę – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Bogdan Micek.

Dzięki temu miejsce spoczynku artysty zostało uratowane i nie grozi mu już likwidacja.

„O Krzysztofie Litwinie wszyscy pamiętają”

Bogdan Micek podkreśla, że Krzysztof Litwin był postacią wyjątkową, symbolem trudnych, ale niezwykle twórczych czasów w historii krakowskiej kultury.

Głos zabrała także Joanna Gałuszka ze Związku Artystów Scen Polskich w Krakowie. Jak podkreśliła, środowisko artystyczne zawsze solidaryzuje się w podobnych sytuacjach i nie pozwala zapomnieć o ludziach, którzy zapisali się w historii polskiej sceny.

Zapewniła również, że pamięć o Krzysztofie Litwinie wciąż jest żywa, a jego dorobek pozostaje ważną częścią krakowskiej i polskiej kultury. Historia jego grobu pokazuje jednak, że nawet miejsca spoczynku wybitnych artystów mogą wymagać troski i zaangażowania bliskich oraz środowisk, które chcą chronić pamięć o swoich mistrzach.

Grobowiec rodziny Litwinów z kwiatami. Obok zdjęcie aktora Krzysztofa Litwina. O ratowaniu mogiły przeczytasz na SE.
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