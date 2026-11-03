Roxie Węgiel wskoczyła w sukienkę z dekoltem do pasa i zapozowała z ukochanym mężem. Jeden szczegół widać z daleka!

Roksana Węgiel z mężem. Kevin jest zachwycony ich wspólnym życiem

Roxie Węgiel na swoim instagramowym profilu opublikowała kilka fotek z mężem. Kevin Mglej nie mógł od ukochanej oderwać rąk! Ta dwójka za sobą szaleje, a jednocześnie potrafi budować spokojne wspólne życie. Małżonkowie są ze sobą już od ponad 4 lat. Wiosną 2024 r., gdy wokalistka miała 19 lat, doszło do ich ślubu cywilnego, który był skrzętnie ukrywany. Dopiero po kilku miesiącach, w sierpniu, zakochani zorganizowali bardzo uroczystą ceremonię kościelną, a ich wesele było szeroko komentowane.

Gdy Roksana pokazała fanom zdjęcia z Kevinem, ten musiał zareagować.

Cudnie z Tobą tak spędzać życie - napisał urzeczony żoną Mglej.

29-latek jest zachwycony swoim życiem małżeńskim i nic dziwnego. Partnerzy razem pracują, wspólnie budują wymarzony dom, ale też podróżują. Czy można chcieć więcej? Na dodatek małżonków łączy identyczne spojrzenie na wiarę, która dla obojga jest szalenie ważna.

Jeden szczegół przyciąga wzrok

Roxie daje temu wyraz właściwie każdego dnia, nosząc na szyi niewielki, błyszczący krzyżyk. Wyraźnie widać go na opublikowanych na Instagramie zdjęciach. Biżuteria przyciąga wzrok wyjątkowo skutecznie ze względu na dekolt kreacji, w której pozowała 21-latka. Nie sposób oderwać oczu, prawda?

Gwiazda nie wyklucza noszenia odważnych stylizacji i głębokiej wiary. W rozmowie z serwisem Eska.pl mówiła:

Jeśli ktoś się czuje dobrze w danej stylizacji i jest to zgodne z jego sumieniem, to niech sobie tak chodzi. Jak wierzysz w Boga, to wierzysz duszą, a nie ciałem, ale oczywiście uważam, że to powinno może być takie bardziej spójne ze sobą, aczkolwiek nie popadajmy też w skrajności.

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