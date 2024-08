Zaskakujący napis na ślubnym torcie Roxie i Kevina. Nie wszyscy go zauważyli, ma związek z wiarą

Roksana Węgiel, a właściwie Węgiel-Mglej, jest już szczęśliwą małżonką Kevina Mgleja. Zakochani kilka miesięcy temu wzięli ślub cywilny i to wtedy 19-letnia piosenkarka zmieniła nazwisko. Z kolei 25 sierpnia przysięgała miłość i wierność w obecności księdza i najbliższych.

Ślub Roxie odbył się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Po mszy para młoda i goście przenieśli się do pobliskiej winnicy. Według Oli Nowak, influencerki, która w sieci podzieliła się weselnym menu, młoda para i widokami, i doskonałym jedzeniem przeniosła swoich gości wprost do Włoch.

Ślub kościelny Roxie i Kevina był dla nich wielkim wydarzeniem, ale nic w tym dziwnego. I gwiazda, i jej mąż są mocno wierzący. Właśnie z wiarą związany był cytat, który pojawił się w okolicy pięknego, białego, wielopiętrowego tortu przygotowanego przez znaną cukiernię.

Młoda para na swoim weselu zaproponowała gościom bogaty wybór włoskich dań, a na deser podała tort. Krojenie tortu to ten punkt przyjęcia, na który wszyscy czekają z niecierpliwością. Tu nie było wyjątku. A ponieważ wesele miało gwiazdorski charakter, nie brakowało fajerwerków. Dosłownie. Tort, ozdobiony białymi piórami podano bowiem na świeżym powietrzu, a za nim ustawiono rząd fontann strzelających zimnymi ogniami.

Pod kilkupiętrowym dziełem sztuki cukierniczym znajdowała się prześwitująca podstawka z napisem.

Węgiel i jej mąż otwarcie i szczerze mówią o swojej wierze. Ta od początku była spoiwem, które ich łączyło.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków. Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to - mówił Węgiel w rozmowie z Plotkiem.