Nowa przyjaźń w show-biznesie? Andziaks zachwyca się Roxie Węgiel

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-10 14:49

Andziaks pojawiła się w nowym wydaniu magazynu "ESKA Story". Topowa influencerka zdradziła w nim m.in., jak wygląda jej relacja z Roksaną Węgiel. Co więcej, wokalistka i twórczyni internetowa mają wkrótce zrealizować wspólny, muzyczny projekt.

Andziaks wkroczyła w jesień z pełną energią, nie czekając na zimowe miesiące. Od pierwszych dni października influencerka regularnie udostępnia codzienne nagrania pod szyldem vlogtober, nawiązując do anglojęzycznej nazwy obecnego miesiąca. W związku z tym gwiazda internetu zagościła również w najnowszym, październikowym wydaniu magazynu "ESKA Story". Na łamach publikacji podzieliła się swoimi sposobami na pielęgnację, a w specjalnym wywiadzie promującym to wydanie szczerze opowiedziała o bliskiej relacji z piosenkarką Roksaną Węgiel.

Początki znajomości Roksany Węgiel i Andziaks

Popularna twórczyni internetowa i młoda wokalistka coraz częściej spędzają czas w swoim towarzystwie. Przełomem w ich znajomości okazał się głośny stream u Łatwoganga. Niedługo potem Roksana wraz ze swoim mężem pojawiła się na uroczystości chrztu Franco, synka Andziaks i Luki, a w rewanżu influencerzy oklaskiwali ją podczas warszawskiego koncertu. W rozmowie z serwisem Eska.pl Trochonowicz wyjaśniła, dlaczego tak bardzo ceni sobie kontakt z 21-letnią artystką i jej partnerem.

Andziaks o Roksanie Węgiel. Opowiedziała o ich relacji

W wywiadzie udzielonym Maksowi Kluziewiczowi z "ESKA Story" Angelika opowiedziała o filarach swojej znajomości z Roksaną Węgiel. Influencerka zwróciła uwagę na ogromne pokłady dobra, które dostrzega w piosenkarce oraz jej mężu. Mając za sobą różne doświadczenia życiowe, bardzo ceni sobie relacje z osobami, które nie odczuwają potrzeby ciągłego dokumentowania wspólnych chwil w social mediach.

To zawsze może tak wynikać, że są jakieś pobudki, bo ona jest piosenkarką, świetnie jej teraz idzie i że "o, może to jest czas, że chcę wykorzystać, tu się do niej przykleić". Absolutnie. My bardzo cenimy sobie z Luką w nowo poznanych osobach dobro, ciepło, rodzinność, a Kevin i Roxie są niesamowicie ciepłymi ludźmi, bardzo wartościowymi, takimi, nie wiem... Powiem ci, że jak poznałam Roxie, to od razu złapałyśmy jakiś taki vibe. To było podczas live'e Łatwoganga. Pomyślałam sobie: "Boże, jacy super ludzie". Później mieliśmy też właśnie okazję bawić się razem na weselu u Oli, a później Luka powiedział, że oni są tak rewelacyjni, że musimy ich zaprosić na chrzest. Zgodziłam się, przyjechali i od Roxie bije niesamowite dobro. Jak stoję obok niej, rozmawiam z nią, to czuję, że to jest dobry człowiek. Ona niczego nie potrzebuje ode mnie, wiesz. Nie widzę, żeby latała z telefonem, chciała coś nagrać ze mną. Jak wychodzą takie zdjęcia i nagrania, to przy okazji.

Dodatkowo okazuje się, że Roxie i Andziaks szykują niespodziankę na polu muzycznym! Wszystko wskazuje na to, że spełnią swoją deklarację ze streama u Łatwoganga i stworzą wspólnie piosenkę świąteczną.

Andziaks, Luka i Roxie Węgiel na wspólnym zdjęciu. Obok Andziaks podczas wywiadu. O ich relacji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 26
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

ROKSANA WĘGIEL