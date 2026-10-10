Nowa przyjaźń w show-biznesie? Andziaks zachwyca się Roxie Węgiel

Andziaks wkroczyła w jesień z pełną energią, nie czekając na zimowe miesiące. Od pierwszych dni października influencerka regularnie udostępnia codzienne nagrania pod szyldem vlogtober, nawiązując do anglojęzycznej nazwy obecnego miesiąca. W związku z tym gwiazda internetu zagościła również w najnowszym, październikowym wydaniu magazynu "ESKA Story". Na łamach publikacji podzieliła się swoimi sposobami na pielęgnację, a w specjalnym wywiadzie promującym to wydanie szczerze opowiedziała o bliskiej relacji z piosenkarką Roksaną Węgiel.

Początki znajomości Roksany Węgiel i Andziaks

Popularna twórczyni internetowa i młoda wokalistka coraz częściej spędzają czas w swoim towarzystwie. Przełomem w ich znajomości okazał się głośny stream u Łatwoganga. Niedługo potem Roksana wraz ze swoim mężem pojawiła się na uroczystości chrztu Franco, synka Andziaks i Luki, a w rewanżu influencerzy oklaskiwali ją podczas warszawskiego koncertu. W rozmowie z serwisem Eska.pl Trochonowicz wyjaśniła, dlaczego tak bardzo ceni sobie kontakt z 21-letnią artystką i jej partnerem.

Andziaks o Roksanie Węgiel. Opowiedziała o ich relacji

W wywiadzie udzielonym Maksowi Kluziewiczowi z "ESKA Story" Angelika opowiedziała o filarach swojej znajomości z Roksaną Węgiel. Influencerka zwróciła uwagę na ogromne pokłady dobra, które dostrzega w piosenkarce oraz jej mężu. Mając za sobą różne doświadczenia życiowe, bardzo ceni sobie relacje z osobami, które nie odczuwają potrzeby ciągłego dokumentowania wspólnych chwil w social mediach.

To zawsze może tak wynikać, że są jakieś pobudki, bo ona jest piosenkarką, świetnie jej teraz idzie i że "o, może to jest czas, że chcę wykorzystać, tu się do niej przykleić". Absolutnie. My bardzo cenimy sobie z Luką w nowo poznanych osobach dobro, ciepło, rodzinność, a Kevin i Roxie są niesamowicie ciepłymi ludźmi, bardzo wartościowymi, takimi, nie wiem... Powiem ci, że jak poznałam Roxie, to od razu złapałyśmy jakiś taki vibe. To było podczas live'e Łatwoganga. Pomyślałam sobie: "Boże, jacy super ludzie". Później mieliśmy też właśnie okazję bawić się razem na weselu u Oli, a później Luka powiedział, że oni są tak rewelacyjni, że musimy ich zaprosić na chrzest. Zgodziłam się, przyjechali i od Roxie bije niesamowite dobro. Jak stoję obok niej, rozmawiam z nią, to czuję, że to jest dobry człowiek. Ona niczego nie potrzebuje ode mnie, wiesz. Nie widzę, żeby latała z telefonem, chciała coś nagrać ze mną. Jak wychodzą takie zdjęcia i nagrania, to przy okazji.

Dodatkowo okazuje się, że Roxie i Andziaks szykują niespodziankę na polu muzycznym! Wszystko wskazuje na to, że spełnią swoją deklarację ze streama u Łatwoganga i stworzą wspólnie piosenkę świąteczną.