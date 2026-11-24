Międzynarodowa kariera grupy Queen nabrała rozpędu w 1975 roku. Wówczas światło dzienne ujrzał kultowy dziś singiel „Bohemian Rhapsody”, promujący czwarty krążek studyjny muzyków pod tytułem „A Night at the Opera”. Każda następna płyta oraz kolejne piosenki tylko umacniały pozycję formacji na światowym rynku. Szczyt ich sławy przypadł jednak na następną dekadę. Zespół doskonale wyczuł ówczesne trendy w muzyce i z sukcesem połączył rockowe brzmienia z modnym w tamtym okresie synth-popem oraz muzyką elektroniczną.

Ten utwór Queen nagrali jako ostatni z Freddiem Mercurym. To wyjątkowa kompozycja!

Charyzma, która kradła całe show

Trudno się dziwić, że to właśnie Freddie Mercury od razu skupiał na sobie wszystkie spojrzenia. Genialny wokalista, pianista, grafik i autor hitów doskonale wiedział, jak zrobić wrażenie. Jego wyrazisty styl, bezkompromisowa pewność siebie oraz niepowtarzalna osobowość przyciągały uwagę zarówno na scenie, jak i poza nią. Zagraniczne media nieustannie śledziły każdy jego krok, a najwięcej emocji budziła sfera prywatna gwiazdora. Już w połowie lat 80. prasa żyła jego życiem uczuciowym i orientacją, aż wreszcie zaczęły pojawiać się pierwsze plotki o tym, że zmaga się z wirusem HIV.

Dramatyczna diagnoza i ucieczka w zacisze domu

Spekulacje okazały się bolesną prawdą. Choć pierwsze sygnały choroby mogły dawać o sobie znać już na początku lat 80., diagnozę usłyszał dopiero wiosną 1987 roku – i był to już pełnoobjawowy AIDS.

W 1986 roku muzyk przekazał kolegom z Queen, że z powodu pogarszającego się samopoczucia nie może już koncertować. Zamiast tras koncertowych wybrał zacisze swojej posiadłości Garden Lodge, gdzie oddał się pracy w studiu. Efektem tego była płyta „The Miracle” wydana w 1989 roku, a niedługo później zespół odebrał wielkie wyróżnienie na brytyjskiej scenie muzyczn

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Ostatnie wyjście i poruszające pożegnanie

18 lutego 1990 roku podczas gali Brit Awards grupa Queen została uhonorowana statuetką za wybitny wkład w rozwój brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Fakt, że zespół pojawił się na wydarzeniu w komplecie, był ogromnym zaskoczeniem, ale to wygląd Freddiego wywołał największe poruszenie. Widać było, że wyraźnie schudł, a na jego twarzy rzucał się w oczy mocny makijaż.

Przy odbiorze statuetki przemawiał Brian May, podczas gdy Mercury ograniczył się do krótkiego, wymownego: „Dziękujemy, dobranoc”. Po tych słowach muzycy zeszli ze sceny, a domysły na temat stanu zdrowia lidera Queen stały się jeszcze głośniejsze. Sam artysta do końca trzymał język za zębami. Przełom nastąpił dopiero 23 listopada 1991 roku, gdy wydał przejmujące oświadczenie, w którym potwierdził, że choruje na AIDS. Już następnego dnia zmarł z powodu grzybiczego zapalenia płuc – miał zaledwie 45 lat.

Tak zmieniał się Freddie Mercury - zobacz zdjęcia: