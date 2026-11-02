Michał i Aleksandra Żebrowscy na kolacji z przyjaciółmi. Była prezydentowa!

Żebrowscy i Trzaskowscy jak rodzina
Przyjaźń Michała Żebrowskiego i Rafała Trzaskowskiego ma naprawdę długą historię. Panowie znają się jeszcze z dzieciństwa. Chodzili do tej samej szkoły podstawowej i od lat utrzymują bliskie relacje. Mimo upływu czasu ich znajomość nie straciła na sile. Co więcej, przyjacielskie więzi połączyły również ich żony. Aleksandra Żebrowska i Małgorzata Trzaskowska także dobrze się znają. Z czasem ich prywatne światy również zaczęły się przenikać. Rafał Trzaskowski był nawet świadkiem na ślubie Michała i Aleksandry Żebrowskich w 2009 roku. Panowie nie tylko wspierają się w życiu prywatnym, ale także kibicują sobie zawodowo. Aktor wielokrotnie publicznie podkreślał, jak ceni przyjaciela.
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Wspólna kolacja w Warszawie
Niedawno fotoreporterzy zauważyli przyjaciół na wspólnej kolacji. Żebrowscy i Małgorzata Trzaskowska wraz z innymi osobami udali się do modnej restauracji w Warszawie. Niewykluczone, że świętowali ostatnie osiągnięcia Żebrowskiego. Kilka dni później w jego teatrze odbyła się specjalna wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie, a dodatkowo aktor przygotowuje się do premiery nowego filmu "Zemsta". Spędzili przyjemny, długi wieczór. Lokal opuścili dopiero po północy.
Gdzie był Rafał?
Nieobecność Rafała Trzaskowskiego podczas spotkania ze znajomymi miała konkretne uzasadnienie. Prezydent Warszawy przebywał wówczas w Chicago, dokąd udał się w ramach wizyty służbowej. Wśród punktów jego programu znalazło się m.in. spotkanie z uczniami i nauczycielami Polskiej Szkoły im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej. Rozmawiał także z przedstawicielami władz miasta i chicagowską Polonią. Podczas gdy Rafał Trzaskowski realizował obowiązki za oceanem, jego żona mogła liczyć na towarzystwo wieloletnich przyjaciół.