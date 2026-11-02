Michał i Aleksandra Żebrowscy na kolacji z przyjaciółmi. Była prezydentowa!

AR
2026-11-02 5:06

Michał Żebrowski i jego żona Aleksandra wybrali się ostatnio na kolację w gronie znajomych. Wśród gości znalazła się również Małgorzata Trzaskowska, żona prezydenta Warszawy. Jej obecność wzbudziła zainteresowanie, ale pojawia się pytanie: dlaczego zabrakło Rafała Trzaskowskiego?

Żebrowscy i Trzaskowscy jak rodzina

Przyjaźń Michała Żebrowskiego i Rafała Trzaskowskiego ma naprawdę długą historię. Panowie znają się jeszcze z dzieciństwa. Chodzili do tej samej szkoły podstawowej i od lat utrzymują bliskie relacje. Mimo upływu czasu ich znajomość nie straciła na sile. Co więcej, przyjacielskie więzi połączyły również ich żony. Aleksandra Żebrowska i Małgorzata Trzaskowska także dobrze się znają. Z czasem ich prywatne światy również zaczęły się przenikać. Rafał Trzaskowski był nawet świadkiem na ślubie Michała i Aleksandry Żebrowskich w 2009 roku. Panowie nie tylko wspierają się w życiu prywatnym, ale także kibicują sobie zawodowo. Aktor wielokrotnie publicznie podkreślał, jak ceni przyjaciela.

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Wspólna kolacja w Warszawie

Niedawno fotoreporterzy zauważyli przyjaciół na wspólnej kolacji. Żebrowscy i Małgorzata Trzaskowska wraz z innymi osobami udali się do modnej  restauracji  w Warszawie. Niewykluczone, że świętowali ostatnie osiągnięcia Żebrowskiego. Kilka dni później w jego teatrze odbyła się specjalna wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie, a dodatkowo aktor przygotowuje się do premiery nowego filmu "Zemsta". Spędzili przyjemny, długi wieczór. Lokal opuścili dopiero po północy.

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Gdzie był Rafał?

Nieobecność Rafała Trzaskowskiego podczas spotkania ze znajomymi miała konkretne uzasadnienie. Prezydent Warszawy przebywał wówczas w Chicago, dokąd udał się w ramach wizyty służbowej. Wśród punktów jego programu znalazło się m.in. spotkanie z uczniami i nauczycielami Polskiej Szkoły im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej. Rozmawiał także z przedstawicielami władz miasta i chicagowską Polonią. Podczas gdy Rafał Trzaskowski realizował obowiązki za oceanem, jego żona mogła liczyć na towarzystwo wieloletnich przyjaciół.

Żebrowscy bawili się z prezydentową do północy
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