Nietypowa 17. rocznica Aleksandry i Michała Żebrowskich. Tych stylizacji nie da się odzobaczyć [ZDJĘCIA]

Aleksandra i Michał Żebrowscy to ikony polskiego show-biznesu

Związek małżeński zawarli po zaledwie paru miesiącach bycia razem, a choć dzieli ich 15 lat, są uważani za jedną z najbardziej zgranych i szanowanych par w polskich mediach. Oboje jednak przyznawali, że nie zawsze ich życie usłane było różami – w przeszłości ich relacja niemal zakończyła się rozwodem, lecz na szczęście zdołali przezwyciężyć kryzys. Teraz celebrowali 17. rok po ślubie, co w świecie celebrytów stanowi naprawdę niezwykłe osiągnięcie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Izabella Krzan dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN". Fani jednak narzekają - mieli inną faworytkę

Rocznica ślubu Aleksandry i Michała Żebrowskich w szalonym stylu

Uroczystość zaślubin Aleksandry i Michała Żebrowskich odbyła się 20 czerwca 2009 roku w górskiej scenerii na tatrzańskiej polanie Rynias w miejscowości Brzegi. Ich 17-letni związek zaowocował czwórką pociech: Franciszkiem urodzonym w 2010 roku, trzy lata młodszym Henrykiem, Feliksem z 2020 roku oraz Łucją, która przyszła na świat w 2022 roku. Każdego dnia pokazują, że uczucie nie musi słabnąć z czasem, a zachowanie radości życia jest bezcenne – słyną w końcu z doskonałego poczucia humoru i niezwykłego dystansu do siebie.

Dlatego też ich 17. rocznica nie mogła obyć się bez odrobiny szaleństwa, co Aleksandra i Michał postanowili celebrować w swoim unikalnym, pełnym żartów stylu. Na profilu społecznościowym pokazali zdjęcie w kreacjach nawiązujących do kolorowych lat 80. Aleksandra założyła intensywnie różowy strój do ćwiczeń, podczas gdy jej mąż zaprezentował się w jaskrawożółtych, neonowych spodenkach i z burzą blond włosów w stylu afro.

Michal mistrz! Jak young Einstein

Wy to jesteście Artyści - piszą rozbawieni internauci.

Ślub Aleksandry i Michała Żebrowskich na zdjęciach - tak wyglądała uroczystość

Borys Szyc i Michał Żebrowski o marzeniach, miłości i jak się poznali | Mellina

33

PRZECZYTAJ TEŻ: Kiedy „na zawsze” kończy się wcześniej niż planowano. Głośne rozwody znanych par: Kot, Prokop, Kurzajewski, Skiba